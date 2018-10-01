Центристскую партию вновь возглавил Юри Ратас

Дата публикации: Вчера, 20:44 Просмотрено: 130

На состоявшемся сегодня в Пярну съезде Центристской партии Эстонии ее председателем 984 голосами «за» при всего 20 голосах «против» вновь избран Юри Ратас.

«Для избранных сегодня председателя и правления партии, - сказал Ратас, - самый большой вызов -–это предстоящие выборы в Рийикогу, которые мы должны выиграть. Нас ждет трудная и напряженная избирательная кампания, но мы знаем, что можем всегда рассчитывать друг на друга. У нас сложилась большая, трудолюбивая и сплоченная команда».

Председатель Центристской партии поблагодарил всех и подчеркнул, что в его команде – все и он – премьер-министр для всех людей Эстонии.

В состав правления партии избраны: Энн Ээсмаа (409 голосов), Яанус Карилайд (384), Кадри Симсон (461), Майлис Репс (450), Ааду Муст (345), Михаил Кылварт (450), Яна Тоом (306), Вадим Белобровцев (258), Таави Аас (431), Тоомас Витсут (253), Янек Мягги (243), Калев Калло (255), Яак Ааб (442) и Раймонд Кальюлайд (488). Согласно уставу партии в состав правления входят 14 избранных съездом человек.

Председателем суда чести партии избран 715 голосами «за» Калле Кландорф. Членами ревизионной комиссии стали Калле Йыкс, Лаури Лаатс, Андрес Коллист, Рихо Рыымус, Олев Раю, Эстер Туйксоо и Светлана Кузьмина.

пресс-служба Центристской партии