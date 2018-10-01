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В центре вниманияИстребители ВВС Германии совершат тренировочные полеты над Эстонией

Дата публикации: Сегодня, 14:15 Просмотрено: 80

Дислоцированные в Эмари и участвующие в миссии охраны воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы ВВС Германии на предстоящей рабочей неделе совершат тренировочные полеты на истребителях Eurofighter.

Истребители ВВС Германии совершат тренировочные полеты над Эстонией

Иллюстративное фото.

Полеты пройдут на высоте не менее 152 метров, то есть 500 футов, и предпочтительно вдали от населенных пунктов, сообщил главный штаб Сил обороны.

Страны НАТО выделяют определенные части своего воздушного пространства для проведения учений и тренировок ВВС, в том числе бреющих полетов. Полеты согласованы с авиадепартаментом и акционерным диспетчерским обществом Lennuliiklusteenindus.

По решению Северо-Атлантического альянса, ВВС стран НАТО в порядке ротации охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 29 марта 2004 года, когда Балтийские страны вступили в альянс.

BNS

 

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