«Волшебная страна – северная сказка»: семейная электронная викторина

Дата публикации: Вчера, 10:05 Просмотрено: 108

Швеция, Финляндия, Дания, Норвегия, Исландия... Сказки – народные и авторские – этих стран весьма разнообразны и своими историями могут очаровать кого угодно.

Они хорошо известны по всему миру, сотни раз перепечатывались, переводились на разные языки. Эти удивительные волшебные истории погружают в любование прекрасной и суровой северной природой, дремучими лесами и высокими горами, прозрачными озерами и туманными фьордами.

Таинственный мир их населен фантастическими существами, встреча с которыми может изменить судьбу человека. В скандинавских сказках оживает мечта о счастье, сопутствующем бесстрашным и щедрым, чистым сердцем и смелым душой. Нарвская центральная библиотека приглашает принять участие в семейной электронной викторине, посвященной сказкам северных стран. Для того чтобы успешно ответить на вопросы викторины, достаточно прочесть следующие произведения: Янссон, Туве.Дитя-невидимка / Перевод Людмилы Брауде;

* Сказка о королевиче Хлинике и о Тоуре – крестьянской дочке: исландская народная сказка / Перевод Любови Горлиной;

* Асбьёрнсен, Петер Кристен. Вороны Ут-Рёста / Пересказ Александры Любарской;

* Андерсен, Ганс Христиан. Дни недели / Перевод Анны и Петра Ганзен;

* Экхольм, Ян. Тутта Карлссон Первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый и др. / Пересказ Евгении Грищенко и Антонины Максимовой,

а также воспользоваться помощью Интернета. С вопросами викторины, условиями участия и призами можно познакомиться здесь:

http://narvalib.ee/index.php/ru/biblioteka-predlagaet/viktoriny/2418-volshebnaya-strana-severnaya-skazka-semejnaya-elektronnaya-viktorina

Желаем удачи!

Tatiana Krivolap

Narva Keskraamatukogu