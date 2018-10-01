Яйца со всех птицеферм Sanlind могут быть заражены сальмонеллой

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Если в прошлом году ветеринарно-пищевой департамент (VTA) сообщил, яйца с двух птицеферм Sanlind могут быть заражены бактерией сальмонелла, то теперь стало известно, что заражены яйца со всех птицеферм фирмы.

Иллюстративное фото.

После того, как в яйцах с двух птицеферм предприятий была обнаружена сальмонелла, VTA взял на всех фермах Sanlind дополнительные пробы, сообщил департамент. Выяснилось, что все птицефермы OU Sanlind, где держат куриц-несушек, заражены бактерией сальмонелла. Департамент ввел дополнительные ограничения для предприятия и запретил вывоз с его территории птицы и яиц.

Новый случай потенциального заражения касается продающихся OU Sanlind яиц со сроком годности 26 октября — 2 ноября. Яйца маркированы кодом 3EE16711. Потенциально зараженные яйца удалены из торговой сети.

Поскольку бактерия сальмонелла погибает при нагревании до 70 градусов, яйца безопасны для употребления в пищу после термической обработки, сообщил департамент. Яйца нужно варить не менее 10 минут, крупные яйца дольше. При жарке яйца нужно тщательно обжаривать с обеих сторон.

BNS