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В центре вниманияЯйца со всех птицеферм Sanlind могут быть заражены сальмонеллой

Дата публикации: Сегодня, 12:29 Просмотрено: 43

Если в прошлом году ветеринарно-пищевой департамент (VTA) сообщил, яйца с двух птицеферм Sanlind могут быть заражены бактерией сальмонелла, то теперь стало известно, что заражены яйца со всех птицеферм фирмы.

Яйца со всех птицеферм Sanlind могут быть заражены сальмонеллой

Иллюстративное фото.

После того, как в яйцах с двух птицеферм предприятий была обнаружена сальмонелла, VTA взял на всех фермах Sanlind дополнительные пробы, сообщил департамент. Выяснилось, что все птицефермы OU Sanlind, где держат куриц-несушек, заражены бактерией сальмонелла. Департамент ввел дополнительные ограничения для предприятия и запретил вывоз с его территории птицы и яиц.

Новый случай потенциального заражения касается продающихся OU Sanlind яиц со сроком годности 26 октября — 2 ноября. Яйца маркированы кодом 3EE16711. Потенциально зараженные яйца удалены из торговой сети.

Поскольку бактерия сальмонелла погибает при нагревании до 70 градусов, яйца безопасны для употребления в пищу после термической обработки, сообщил департамент. Яйца нужно варить не менее 10 минут, крупные яйца дольше. При жарке яйца нужно тщательно обжаривать с обеих сторон.

BNS

 

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