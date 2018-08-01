В Нарве выбрали новое правление округа Центристской партии

В центре вниманияВ Нарве выбрали новое правление округа Центристской партии
Дата публикации: Сегодня, 11:26 Просмотрено: 73
Как сообщает портал rus.err.ee, вечером в понедельник, 8 октября, нарвский округ Центристской партии собрался для того, чтобы выбрать новое правление местной партийной ячейки.
Foto: rus.err.ee
Выбрали семь новых членов правления. Заместителями председателя правления стали Максим Волков и Людмила Морина.
В правление еще вошли Тармо Таммисте, Наталья Шибалова, Виталий Ильин, Яна Кирс и Аллен Аллет.
В новом правлении округа будет 7 человек.
На место в правлении округа также претендовали Ирина Каменева, Марина Курт и Александр Сенцов.
Источник: rus.err.ee