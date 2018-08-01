В Нарве выбрали новое правление округа Центристской партии

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Как сообщает портал rus.err.ee, вечером в понедельник, 8 октября, нарвский округ Центристской партии собрался для того, чтобы выбрать новое правление местной партийной ячейки.

Foto: rus.err.ee

Выбрали семь новых членов правления. Заместителями председателя правления стали Максим Волков и Людмила Морина.

В правление еще вошли Тармо Таммисте, Наталья Шибалова, Виталий Ильин, Яна Кирс и Аллен Аллет.

В новом правлении округа будет 7 человек.

На место в правлении округа также претендовали Ирина Каменева, Марина Курт и Александр Сенцов.

Источник: rus.err.ee