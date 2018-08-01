Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

В центре вниманияВ Нарве выбрали новое правление округа Центристской партии

Дата публикации: Сегодня, 11:26 Просмотрено: 73

Как сообщает портал rus.err.ee, вечером в понедельник, 8 октября, нарвский округ Центристской партии собрался для того, чтобы выбрать новое правление местной партийной ячейки.

В Нарве выбрали новое правление округа Центристской партии

Foto: rus.err.ee

 

Выбрали семь новых членов правления. Заместителями председателя правления стали Максим Волков и Людмила Морина.

В правление еще вошли Тармо Таммисте, Наталья Шибалова, Виталий Ильин, Яна Кирс и Аллен Аллет.

В новом правлении округа будет 7 человек.

На место в правлении округа также претендовали Ирина Каменева, Марина Курт и Александр Сенцов.

Источник: rus.err.ee

 

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
шесть + девять (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Окрошка Читать все

В мире Читать все