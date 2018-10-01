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В центре вниманияНарвские центристы попытаются переизбрать правление партийной ячейки

Дата публикации: Сегодня, 11:09 Просмотрено: 117

Как сообщает портал rus.err.ee, вечером в понедельник, 8 октября, нарвский округ Центристской партии вновь соберется для того, чтобы выбрать новое правление местной партийной ячейки.

Нарвские центристы попытаются переизбрать правление партийной ячейки

Иллюстративное фото.

Предыдущая попытка провести перевыборы правления состоялась 26 сентября. Но тогда из-за отсутствия кворума сделать это так и не удалось.

Председатель нарвского округа Центристской партии Яна Тоом выразила надежду, что на сей раз выборы все же состоятся.

В настоящее время помимо самой Тоом в правление округа входят покинувшие Центристскую партию депутаты Нарвского горсобрания Алексей Воронов, Олев Силланд, Лариса Оленина, Владимир Мижуй, Елизавета Чертова и Илья Федоров, также вышедший из партии бывший председатель горсобрания Александр Ефимов и по-прежнему остающиеся в рядах центристов член городской управы Нарвы Георгий Игнатов, мэр Тармо Таммисте и предприниматель Андрус Тамм.

Георгий Игнатов, скорее всего, больше баллотироваться в правление не будет.

Источник: rus.err.ee

 

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