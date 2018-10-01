Нарвские центристы попытаются переизбрать правление партийной ячейки

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Как сообщает портал rus.err.ee, вечером в понедельник, 8 октября, нарвский округ Центристской партии вновь соберется для того, чтобы выбрать новое правление местной партийной ячейки.

Иллюстративное фото.

Предыдущая попытка провести перевыборы правления состоялась 26 сентября. Но тогда из-за отсутствия кворума сделать это так и не удалось.

Председатель нарвского округа Центристской партии Яна Тоом выразила надежду, что на сей раз выборы все же состоятся.

В настоящее время помимо самой Тоом в правление округа входят покинувшие Центристскую партию депутаты Нарвского горсобрания Алексей Воронов, Олев Силланд, Лариса Оленина, Владимир Мижуй, Елизавета Чертова и Илья Федоров, также вышедший из партии бывший председатель горсобрания Александр Ефимов и по-прежнему остающиеся в рядах центристов член городской управы Нарвы Георгий Игнатов, мэр Тармо Таммисте и предприниматель Андрус Тамм.

Георгий Игнатов, скорее всего, больше баллотироваться в правление не будет.

Источник: rus.err.ee