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В центре вниманияБудьте осторожны! Черный лед сделал дороги скользкими

Дата публикации: Сегодня, 10:58 Просмотрено: 105

Неожиданно опустившаяся ниже нуля температура воздуха сделала дороги чрезвычайно скользкими, поэтому полиция просит всех водителей транспортных средств быть очень осторожными.

Будьте осторожны! Черный лед сделал дороги скользкими

Покрывающий дороги лед затруднил движение сегодня утром, особенно на дорогах вне населенных пунктов в Северной и Центральной Эстонии.

Поблизости от Таллинна и Раквере уже произошло несколько обусловленных гололедом ДТП, пока никто серьезно не пострадал.

Будьте осторожны! Черный лед сделал дороги скользкими

Будьте осторожны! Черный лед сделал дороги скользкими

 

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