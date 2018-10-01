День сердца в Нарве даст старт осенней беговой серии Äkke kross-tuur

Дата публикации: Вчера, 13:02 Просмотрено: 157

7 октября, в рамках мероприятия День сердца, в Äkkeküla состоится забег по тропам здоровья. Данное мероприятие станет первым этапом осенней беговой серии Äkke kross-tuur.

В День сердца забеги расчитаны на участников разных возрастов. Фото из архива Äkkeküla

Участникам забега будет предложено преодолеть дистанции 1 км, 3,3 км. и 6,6 км в соответствии с их возрастной группой. Соревнования пройдут по кругам 1км и 3,3 км. Все забеги проходят по пересечённой местности, по тропам здоровья Äkkeküla.

Помимо бега, можно будет преодолеть дистанцию 3,3 км скандинавской ходьбой, без учёта времени.

Цель мероприятия День сердца - популяризация здорового образа жизни, включающего в себя регулярную физическую нагрузку. В последнее время бег стал очень популярным среди любителей фитнеса, но многие забывают, насколько важно обращать внимание на то, где именно ты бегаешь. Чтобы уменьшить ударную нагрузку на суставы ног и позвоночник, очень важно бегать по мягкому грунту. Весь маршрут трасс забега будет проходить по мягкому грунту Нарвских троп здоровья.

В 11:00 осеннюю беговую серию откроют малыши, где каждого маленького участника ждёт на финише приз. Детские старты на 1 км в 11:30. Старт на основные дистанции в 12:00.

Награждение на забеге Дня сердца пройдёт среди победителей на основных дистанциях, а также в возрастных подгруппах. Среди участников похода с палками будет проведён розыгрыш призов.

Мероприятие поддерживают Narva Linnavalitsus, SA Narva Linna Arendus, служба городского врача Нарвы, Eesti Kultuurkapital, hotell Europe, SA Eesti Terviserajad, Eesti Pagar, Ramirent и другие партнёры.

Даты и места остальных этапов Äkke kross-tuur:

13.10 - Riigiküla

27.10 - Joaorg

03.11 - Äkkeküla

10.11 - Äkkeküla