Нарвский хор мальчиков — участник спектакля «Омен»

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Не состоявшийся весной и летом показ спектакля «Омен» на неиспользуемых больше производством площадях бывшей Кренгольмской мануфактуры включен в культурную программу Осенней столицы и будет показан уже в конце этой недели. Спектакль будет демонстрироваться 5 и 6 октября в 14.30 и 18.00, а 7 октября — только в 14.30. «Омен» подготовлен к столетию Эстонской Республики. Информационную кампанию спектакля поддерживает Целевой капитал Гражданского общества.

Фото: архив "ВП"

В последнее время на территории Кренгольма состоялось несколько спектаклей и культурных событий. Но ни одно из них не исследовало сам Кренгольм. Именно этим занимается – в течение всего трех дней (5-7 октября) – театрализованная постановка-прогулка «Омен», основной темой которой является труд и то, с какой стремительной скоростью изменяется значение труда.

Постановка «Омен», автором которой является молодой режиссер Ярмо Реха, рассматривает пустой Кренгольм как художественный образ. Эти покинутые стены, как рассказала драматург постановки «Омен» Лаур КАУНИССААРЕ, производят впечатление гигантского монумента тому, как прогресс однажды оставил нас всех. Нас, людей. В свое время промышленность в Европе нуждалась в миллионах рабочих рук, теперь большую часть работы выполняют машины и алгоритмы. Это больше не утопия, это будни. Что станет с человеком? Он будет стоически молчать, как стены Кренгольма в нарвской золотой осени.

Постановка «Омен» пройдет на двух языках (по-эстонски, синхронный перевод на русский); она основана на текстах советского-русского авангардного поэта Алексея Гастева. Они были написаны в 1920-х – эпоху, когда еще верили во всемогущество человека, новый мир, когда человек казался руководителем, а не жертвой прогресса. Все предсказания и поэтические чаяния Гастева о будущем труда не исполнились, но его стремление «только вперед» свойственно всем нам, и монументом этому стремлению как раз является стоящий сегодня в Нарве пост-индустриальный Кренгольм.

У Нарвы и нарвитян, конечно, свое отношение к Кренгольму. Когда мы с режиссером побывали на репетиции хора мальчиков (который играет в постановке важную роль), выяснилось, что в семьях большинства мальчиков кто-то работал на этом предприятии. Говорят, «Кренгольм – это Нарва, Нарва – это Кренгольм». Быть может по этой причине именно местным жителям будет любопытно увидеть в «Омене» произведение, которое трактует Кренгольм как монумент чему-то, что больше Нарвы, больше Эстонии или даже Европы, чему-то общечеловеческому и очень актуальному – тому, как на наших собственных глазах со стремительной скоростью изменяется значение труда.

Создатель спектакля - Ярмо Реха (1991). Этот свободный режиссер и актер раньше работал в театре NO99. Реха окончил Школу сценического искусства Эстонской академии театра и музыки. Среди его последних работ роли в фильме «Португалия», в спектаклях BIG DATA и«Волынка бога грома». Как постановщик, он интересуется пространствами для инсталляций и физической поэзией.

В постановке задействованы Рийна Майдре, Берт Раудсеп, Пяару Оя, Яaникa Apум, хоры Vox Populi и мальчиков Нарвской Хоровой школы.

Постановка спектакля «Омен» предусматривает участие зрителей в переходах к разным местам действия, которое начинается от ворот Кренгольмской мануфактуры по адресу Йоала, 23. Зрителей просят одеваться соответственно погоде. Спектакль, как и прошедшая на бывшем Кренгольме с сокрушительным успехом постановка «Кремлевские соловьи», идет на эстонском языке с синхронным переводом на русский. Продолжительность представления - 2 часа. Билеты продаются на сайте Piletilevi или на месте за час до представления.

Стоимость билета составляет 22 евро (по скидке и при покупке четырех и более билетов – 19 евро, билет спонсора – 35 евро).

По информации организаторов

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