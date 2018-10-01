На «Кренгольме» сыграют спектакль «Омен»

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5 октября состоится премьерный показ спектакля «Омен» по произведению «Поэзия рабочего удара» поэта-авангардиста начала ХХ века Алексея Гастева, подготовленный к 100-летию Эстонской республики.

Представление будет состоять из двух частей. Для первой выбрана форма экскурсии, в которой зрители совершат путешествие в прошлое Кренгольма. Она подготовит их к сценическому действию, которое затем развернется.

Во второй части на сцену выйдут четыре актера, которые должны будут создать сценические образы-символы, которые можно условно назвать Радость и Горе, Разрушение и Созидание. Еще одним действующим лицом представления станет Хор, и это прямая отсылка к древнегреческой трагедии.

«Омен» на латыни означает «предзнаменование», «примета». Представление, которое его авторы характеризуют как поэтическое путешествие труда из прошлого в будущее основано на произведении авангардного поэта Алексея Гастева «Поэзия рабочего удара» (1923). Тексты Гастева похожи на поэтические взрывы, в стенах Кренгольма они будут представлены в форме инсталляций. Спектакль «Омен» рассматривает фабрику Кренгольм символом того, насколько радикально изменилось значение труда. В постановке задействованы Рийна Майдре, Берт Раудсеп, Пяару Оя, Яaнйka Apум, хор Vox Populi и хор мальчиков Нарвской Хоровой школы.

На заводах Кренгольма работали тысячи людей. Пролетарское прошлое, постиндустриальное настоящее и многообещающее будущее. Но есть и еще одна перспектива. На Кренгольме давно больше не шумят прядильные машины. Прогресс просто перенес работу дальше, за тысячи километров, но что-то здесь все равно остается.

Пустые фабричные здания Кренгольма являются приметой или предзнаменованием. Они возвышаются над нами метафорой на границе двух миров и эта граница проходит не только между странами. Посмотрите! Как много смысловых пластов! Является ли Кренгольм предзнаменованием нового доброго мира и конца работы? Или, наоборот, –бесконечной работы, даже если техника и всевозможные алгоритмы переняли ее у людей и само значение работы изменилось? Быть может мы находимся только в начале прогресса? Куда ведет воля людей и машин и что является тем неподдающимся описанию, что остается после грустноватого последнего гудка?

Постановщик спектакля Ярмо Реха (1991) – свободный режиссер и актер, который раньше работал в театреNO99.Реха окончил Школу сценического искусства Эстонской академии театра и музыки.

Премьера: 5октября, 14:30

Спектакли: 5 октября, 18:00, 6 октября 14:30 и 18:00, 7 октября 14:30

Продолжительность: 2 часа

Путешествие спектакля «Омен» начинается от ворот нарвской Кренгольмской мануфактуры по адресу Йоала, 23. Просьба одеться соответственно погоде.

Спектакль на эстонском языке, с синхронным переводом на русский. Билеты продаются на сайте Piletilevi или за час до представления на месте.

- билет – 22 евро.

- билет по скидке – 19 евро.

- автопакет – 19 евро/человек, то есть при покупке четырех и более билетов стоимость одного билета 19 евро.

- билет спонсора – 35 евро.