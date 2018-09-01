Вниманию водителей: начался период гона лосей и оленей!

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Ежегодно в результате столкновений с автомобилями на дорогах Эстонии погибают тысячи лесных животных. Сейчас опасность столкновения особенно велика. Напоминаем, как избежать наезда на животных и что делать, если столкновение всё-таки произошло.

Гон лосей и оленей начался в сентябре и продолжится до середины октября. Это означает, что пересекающих дорогу животных можно увидеть не только рано утром или поздно вечером, а круглые сутки. Кроме того, вот-вот начнётся сезон охоты, что ещё больше увеличит вероятность выхода животных на шоссе.

Руководитель отдела ущерба Gjensidige Маарика Мюрк рекомендует водителям быть внимательными везде, но особенно в зоне действия дорожного знака, предупреждающего о появлении животных.

Маарика Мюрк:

- К сожалению, часто появление дикого животного на дороге оказывается для водителя полной неожиданностью, и столкновение практически неизбежно, а в результате столкновения многие машины не подлежат восстановлению. Напоминаем, что страховые общества покрывают ущерб и ремонтируют автомобиль только при наличии страхования каско. Клиенту, имеющему каско, также необходимо сообщить о наезде на животное в полицию.

Как избежать наезда

1. Выбирайте скорость в соответствии с погодными и дорожными условиями.

2. Следите за дорожными знаками, предупреждающими об опасности появления диких животных. В случае плохой видимости сбавьте скорость.

3. Увидев животное на дороге, включите огни безопасности, сбавьте скорость и подождите, пока животное не уйдёт с дороги.

4. Не пугайте животное сигналом и имейте в виду, что поведение животного непредсказуемо.

5. Помните, что животные часто передвигаются стадом.

Как действовать после наезда

1. Включите огни безопасности и оцените обстановку.

2. Если в аварии пострадали люди, звоните на номер экстренной помощи 112.

3. Сообщите о пострадавшем или погибшем животном в Инспекцию окружающей среды по номеру 1313.

4. Клиент, имеющий страхование каско, должен сообщить об аварии в полицию по номеру 112.

5. По возможности, сфотографируйте место происшествия во избежание последующих недоразумений.

6. Выясните у страховщика, как действовать дальше.

В этом году в Gjensidige зарегистрировано 35 наездов на животных, наибольший ущерб достиг 19 000 евро. В прошлом году было зарегистрировано 58 наездов.

Керли Рейнхольм,

менеджер по маркетингу и коммуникации Gjensidige

