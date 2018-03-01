Катри Райк вступила в Социал-демократическую партию и будет баллотироваться в Рийгикогу

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Ректор Академии внутренней безопасности Катри Райк вступила в Социал-демократическую партию и вместе с соцдемами примет участие в выборах. Руководившая 15 лет Нарвским колледжем Тартуского университета Райк будет баллотироваться в округе Ида-Вирумаа, сообщила в субботу пресс-служба партии агентству BNS.

О своем вступлении в партию Райк сообщила в субботу на заседании Совета уполномоченных социал-демократов.

«Я буду баллотироваться в Рийгикогу, так как хочу внести еще больший вклад в развитие Ида-Вирумаа и Нарвы, в благополучие здешних жителей. Мне также близки и вопросы образования - прежде всего, хочу развить идею о совместной школе, достичь общего понимания в этой теме и приступить к реализации идеи», - прокомментировала свое решение Райк.

Лидер Социал-демократической партии Евгений Осиновский выразил одобрение тому, что команда соцдемов пополнилась благодаря такой блестящей личности, как Катри Райк, которая привнесла в партию ряд свежих и прогрессивных идей. «От вступления Катри в партию выиграют не только социал-демократы, но и образование Эстонии, Ида-Вирумаа и особенно Нарва, патриотом которой является Катри», - отметил Осиновский.

Катри Райк является доктором философских наук. С 1999 по 2015 работала директором Нарвского колледжа Тартуского университета. С 2015 года является ректором Академии внутренней безопасности. В 2013 году Катри Райк удостоилась титула «Женщина года» и в 2016 году получала премию Гражданина Европы. Также она награждалась Орденом Ида-Вирумаа, орденом Белой звезды III класса, титулом друга программы погружения и премией Ааду Луукаса «Миссия».

BNS