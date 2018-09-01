Нарвский симфонический оркестр открывает 25-й концертный сезон

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30 сентября, в канун Международного дня музыки, на сцене Geneva kontserdimaja Нарвский симфонический оркестр и его создатель, руководитель и дирижер Анатолий Щура открывают 25-й юбилейный концертный сезон.

На протяжении четверти века коллектив, сохраняя статус единственного профессионального симфонического оркестра Ида-Вирумаа, неизменно, с высокой творческой отдачей делится музыкой со своим слушателем, получая взамен наполненные залы и радушный прием.

К открытию юбилейного сезона оркестр подготовил программу из знаковых партитур музыкального наследия. Увертюра к опере «Вильгельм Телль» Дж. Россини, концерт для трубы с оркестром Й. Гайдна и 9-я симфония А. Дворжака - каждое из этих произведений в своем жанре явилось последним и кульминационным творением автора.

Создатель 39 опер, «упоительный» Россини, закончив своего 6-часового «Вильгельма Телля», до конца жизни– на целых 40 лет! – «сложил оружие» оперного композитора. Наиболее жизнеспособной из музыки финального шедевра композитора оказалась блистательная увертюра к «Вильгельму Теллю», которая и сегодня является самым популярным и репертуарным симфоническим оперным фрагментом и даже звучит в одном из мультфильмов Уолта Диснея.

Автор 36 концертов для всевозможных инструментов, Йозеф Гайдн, создав на закате жизни Концерт для трубы Ми бемоль мажор, запечатлел революционное событие в истории инструмента – изобретение его другом, венским придворным трубачом Антоном Вайдингером клапанной трубы, взорвавшей технический и мелодический потенциал инструмента. Все богатство концерта продемонстрирует в Нарве молодой эстонский трубач-виртуоз Мярт Метсла. Мярт – выпускник Эстонской академии музыки и театра, победитель многих республиканских и международных конкурсов. Мярт совершенствовался в Высшей школе музыки Карлсруэ, сотрудничал с эстонскими ор- кестрами, Мюнхенским филармоническим и оркестром стран Балтийского моря. Наряду с академическим форматом, Мярт также выступает в составе известного эстонского ансамбля медных духовых «Brassical», в исполнительской практике которого - юмористические шоу и пикантные кавер-версии мировых хитов классической и поп- музыки.

Во втором отделении Нарвский оркестр представит слушателям последнюю симфонию чеха Антонина Дворжака «Из Нового света» под магическим – после 9-ой сиимфонии Бетховена – номером 9. Четыре части оркестровой драмы поражают красотой и обилием мелодий, инспирированных американским путешествием автора и народной музыкой Моравии и Богемии.

Нарвский симфонический оркестр ждет любителей музыки на открытии своего 25-го концертного сезона 30 сентября в 17 часов в Концертном доме «Женева».