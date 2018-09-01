28-30 сентября в Нарве состоятся Церковные дни

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Впервые с совместной общей программой участвуют члены Совета Эстонских Церквей и члены других христианских приходов. Мероприятие проходит в рамках тематического года «Вера в Эстонии» под патронажем Совета эстонских церквей.

Лютеранская церковь проводит Церковные дни ежегодно с 1991 года. В этом году основная организационная деятельность Дней ложится на Миссионерский центр Эстонской лютеранской церкви и приход церкви Святой Марии в Нарве. Мероприятие знаменательно тем, что программа составлена разными христианскими конфессиями совместно. Участников события будут приветствовать: от Эстонской евангелической лютеранской церкви - президент Совета эстонских церквей, архиепископ Андрес Пыдер, архиепископ Урмас Вийльма и епископ Тийт Салумяэ, от Эстонской православной церкви Московского патриархата епископ Лазарь и от католической церкви - piiskop Philippe Jourdan.

В организации Церковных дней помогают нарвские христианские приходы: приход Божьего Слова, методисты, баптисты и Армия Спасения. Большую поддержку оказывает и мэрия города Нарвы. К проведению Церковных дней вновь открывается зал Александровсого Собора, где будут проводиться экуменические богослужения и концерты.

За неделю до мероприятия в Нарве будет проводиться миссионерская неделя - Крестный Ход «Четырёх ветров», где все желающие могут получить информацию о Церковных Днях. Для жителей и гостей Нарвы наиболее значимым событием станет экуменический Крестный Ход с посещением нарвских ныне действующих церквей и мест, где церкви были разрушены, который состоится 28-го сентября.

В субботу, 29-го сентября, пройдет конференция с интересными докладами и захватывающими дискуссиями на актуальные в обществе темы. Главным мероприятием Церковных дней будет праздничное богослужение в нарвском Александровском соборе.

Мэр Нарвы даст завтрак, куда будут приглашены предприниматели, политики и священослужители. Перед завтраком состоится молитва.

Архиепископ и епископы посетят приходы, предприятия и школы. Также пройдут библейские часы, концерты и вечера для молодёжи. Программа Церковных дней будет доступна на эстонском, русском и финском языках. В прошлом году Церковные дни были проведены в Кейла.

Консистория Эстонской Евангелической Лютеранской Церкви (ЕЕLK)