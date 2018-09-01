+Галерея. Нарва обещала достойно нести титул Oсенней столицы Эстонии

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В десятый раз Нарва принимает почетный титул осенней столицы Эстонии. После жаркого, наполненного разнообразными событиями лета культурная жизнь Нарвы продолжается, и осенью не сбавляет темп и уровень насыщенности.

Мэр Таллинна Тави Аас передает символический жезл сезонной столицы мэру Нарвы Тармо Таммисте.

Церемония передачи титула сезонной столицы состоялась 23 сентября на сцене Дальберга на Нарвском речном променаде, куда были приглашены представители администраций четырех городов – Отепя, Тюри, Пярну и Нарвы – традиционных зимней, весенней, летней и осенней столиц Эстонии. По заведенному обычаю, символический жезл сначала временно был передан от мэра летней столицы Эстонии Пярну мэру главного города Эстонии - Таллинна и затем уже мэру города Нарва.

Церемония происходит в день наступления астрономической осени, которая в этом году началась 23 сентября ранним утром - в 4 часа 54 минуты. Эту дату разные народы издревле связывали с окончанием сбора урожая, переходом в иную стадию жизненного цикла. В этот день следовало привести свои мысли и душевное настроение в порядок, не ругаться и загадывать желания. А еще существовала примета – какой будет погода в этот день, такой будет и осень. А погода выдалась замечательная! Лишь с утра полил небольшой дождь, но потом небо расчистилось и подарило приветливый свет и тепло начала «бабьего лета». Так что идея устроить в этом году праздник на свежем воздухе под открытым небом оказалась удачной.

«В этот раз все по-другому, - сообщил мэр Нарвы Тармо Таммисте. - Обычно у нас это мероприятие проходило в зале, в концертном доме «Женева» , в более академической обстановке. В этом году все праздничные мероприятия по случаю вступления Нарвы в права Oсенней столицы Эстонии проходят на нашем замечательном речном променаде. У нас приготовлена программа на весь период «столичной жизни» Нарвы, и это значит, что культурная, спортивная жизнь в городе продолжается, и я надеюсь, что поток гостей к нам не прекратится из-за того, что лето закончилось. Знаменательным началом осени стал первый фестиваль музыки и городской культуры Station Narva. Я уверен, что этот фестиваль достоин того, чтобы стать постоянным, и я со своей стороны буду делать все, чтобы это все продолжалось. Не сомневаюсь, теперь людей, которые сюда приедут в следующий раз, будет больше, уверен, что это новая марка нашего города».

«Мы всегда получаем от Таллинна наказ следить, чтобы осенние штормы были не сильные, чтобы птицы улетели на юг. Многие годы было так, что осень продолжалась до конца марта, то есть мы очень хорошо держали марку, - пошутил мэр. - Было теплое солнце и много интересного в нашем городе. И могу обещать, что и в этот раз Нарва все наказы выполнит».

На праздник собралось много людей – как жителей Нарвы, так и гостей города, имеющих возможность порадоваться теплому воскресному дню и красивой церемонии.

Мэр Таллинна Таави Аас сказал, что любит Нарву и радуется позитивным переменам, происходящим в городе. «Невооруженным взглядом видно, что Нарва становится красивее год от года. Без сомнения, Нарва будет одним из самых прекрасных городов Эстонии, - сказал он в своем приветственном слове. - Я рад, что здесь так много мероприятий. В этом году в первый раз прошел фестиваль Station Narva. Думаю, что культура всегда сближает людей, и очень рад этим событиям. Город Пярну в этом году очень хорошо работал в качестве летней столицы Эстонии, у нас было прекрасное лето, много солнца. Я желаю, чтобы Нарва выполняла свой долг хорошо, чтоб была прекрасная осень и все, что положено в этот сезон».

После торжественной части перед зрителями выступили рэпер Genka и ансамбль Аллы Якубовой. На Нарвской гребной базе царило оживление, там работало языковое кафе Еврокомиссии, где можно было познакомиться с семнадцатью языками и получить 15-минутные блиц-уроки. Также можно было послушать и посмотреть выступления финской детской рок-группы Jytäjyrsijät (”Грызуны”) и финского детского ансамбля Magic Land. Для любителей юмора была подготовлена трехъязычная стендап-комедия от Comedy Estonia, это представление прошло в клубе Ro-Ro.

А вот общего стола, за который, как планировали организаторы мероприятия, смогли бы присесть все, кто пришел на променад в этот воскресный день, к сожалению, не получилось. Народ почему-то не обратил внимание на предварительные разъяснения (которые были неоднократно озвучены по радио, в газетах), что к столу надо было принести свою еду и напитки, как это принято делать на pika laua pidu – или «празднике длинного стола». Многие почему-то решили, что общий стол будет бесплатным. Но бесплатным оказалось только угощение от центра неформального обучения «Вита Тим» - его волонтеры приготовили закуски из арабской кухни. Еду же можно было купить в торговых палатках, которые работали в этот день на променаде.

В программе Осенней столицы запланировано много интересных мероприятий – театральных спектаклей, встреч, концертов, выставок, фестивалей, узнавать о которых можно на городском сайте www.narva.ee.

Елена Чепурнова