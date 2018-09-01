Папа Римский Франциск начал визит в Эстонию

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В Эстонию во вторник утром прибыл с однодневным визитом глава Римско-католической церкви Папа Франциск.

Фото Priit Simson, rus.delfi.ee

Визит проходит в рамках турне по странам Балтии, приуроченном к 100-летию независимости этих государств, сообщила пресс-секретарь Римско-католической церкви в Эстонии Марге-Марие Паас.

Прибытие понтифика транслируется по всем крупнейшим телеканалам страны.

В аэропорту Таллина папу римского встретила президент Эстонии Керсти Кальюлайд и детский хор в национальной одежде. Затем кортеж отправился во дворец Кадриорг, где расположена резиденция главы государства. Здесь состоится встреча понтифика и президента, Керсти Кальюлайд познакомит папу Франциска со свое семьей.

Затем в Розовом саду глава Римско-католической церкви пообщается с представителями правительства, гражданского общества и дипломатического корпуса.

Центральным событием станет в 16.30 Святая Месса на главной площади Таллинна - площади Свободы, для участия в которой зарегистрировались около 12 тысяч человек. Всего в Эстонии, как рассказала Паас, около 6 тыс. католиков. Помогать папе римскому будут около 100 католических священников.

Перед началом мессы папа Франциск проедет по городу на "папамобиле" и поприветствует горожан и гостей столицы.

Первосвященник проведет также в церкви Каарли в полдень экуменическую встречу с христианской молодежью, а в соборе Петра и Павла - с получателями помощи от церкви.

По завершении визита папа Франциск вернется в Ватикан. Понтифик покинет Таллинн в 18.45.

Это второй визит папы римского в Эстонию. 10 сентября 1993 года Эстонию посетил папа Иоанн- Павел II.

До прибытия в Таллин папа римский Франциск посетил Литву и Латвию.

BNS

На сайте rus.delfi.ee в реальном времени ведется фоторепортаж о пребывании в Таллинне Папы Римского Франциска. Смотрите его ЗДЕСЬ