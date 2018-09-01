Postimees: в Эстонии появится новая ИД-карта

Дата публикации: Сегодня, 10:21 Просмотрено: 64

Государственные ведомства готовы представить новую ИД-карту, которая поступит в распоряжение жителей уже в новом году. Об этом пишет Postimees, отмечая, что Департамент полиции и погранохраны и Департамент государственных инфосистем расскажут о новшествах более подробно в этот четверг, но некоторые детали известны уже сейчас.

Иллюстративное фото с сайта ru.sputnik-news.ee

Во-первых, сменится производитель ИД-карт. Вместо Gemalto, более пятнадцати лет производившей ИД-карты для Эстонии, с нового года это будет делать выигравшая тендер французская фирма Idemia (бывшая Oberthur). Gemalto оспорила результаты тендера в суде, и суд первой инстанции 28 декабря прошлого года принял решение оставить иск без удовлетворения, однако Gemalto вновь обжаловала это решение в окружном суде.

Во-вторых, известно, что ИД-карта существенно обновится с технической точки зрения, в результате чего ее больше не надо будет вставлять в считыватель для использования. Появится возможность бесконтактного пользования.

Такую возможность даст карточке новый чип NXP P60D145, у которого по сравнению с предшественником будет больше памяти (144kB EEPROM и 512kB RAM). Большая память позволит использовать с помощью карточки большее количество приложений: например, превратить ее в электронный билет для общественного транспорта, карточку инвалида или другое свидетельство, выдаваемое в электронном виде.

У карточки останется и прежнее контактное соединение, с помощью которого можно будет использовать ее через считыватель.

Помимо ИД-карты будут обновлены карта вида на жительство, дигитальное удостоверение личности и дипломатическое удостоверение личности. Документы начнут выдавать в новом году. Дигитальная подпись и аутентификация пока будут возможны с помощью контактного чипа.

Более точная информация о новой ИД-карте будет озвучена во второй половине четверга.

BNS