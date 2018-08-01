В Нарве с 21 по 23 августа пройдут трёхдневные художественные курсы

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Летом, во время отпусков и каникул, можно посвятить своё время хобби и даже успеть пройти какие-либо интересные курсы. В Нарве с 21 по 23 августа под руководством Марии Сидляревич, художницы и члена Эстонского союза художников, пройдут трёхдневные художественные курсы «Цвет как средство изображения. Учение о цвете в живописи».

Мария Сидляревич - член Эстонского союза художников. Виталий Венков

Мы спросили у Марии, чему можно будет научиться на курсах, почему они пройдут в Нарве, как можно зарегистрироваться. И побеседовали о многом другом.

- Мария, почему именно Нарва стала местом проведения курсов от Эстонской академии художеств?

- Нарва прекрасный город с очень богатой историей. В Нарве царит необыкновенная энергетическая атмосфера, которая очень сильно заряжает и мотивирует на творчество. И поэтому здорово, что у Художественной Академии есть возможность проводить подобные творческие лагеря не только в столице, но и в других городах Эстонии. Нет никаких ограничений для желающих принять участие в курсах. Я владею тремя языками: русским, эстонским и английским и уверена, что мы сможем найти общий язык с людьми, будь они из Нарвы, Таллинна или какого-либо другого города.

- Кто может принять участие в курсах?

- Все желающие - как начинающие, так и имеющие какой-либо опыт занятий искусством. Цветоведение - это базовые знания, без которых невозможно создать сбалансированную композицию и гармоничный колорит в картине. Курсы подойдут тем, кто интересуется живописью и желает более осознанно заниматься творческим процессом создания картины.

- Мария, вы являетесь членом Эстонского союза художников, у вас было несколько персональных выставок… Что вы можете сказать о живописи в Эстонии? На работы каких современных художников вы порекомендовали бы обратить внимание?

- Да, я действительно стараюсь активно работать - начиная с 2010 года регулярно провожу персональные выставки, иногда даже по несколько выставок в год, как в Эстонии, так и за рубежом, активно участвую в групповых выставках. Также состою в Союзе эстонских художников и три года была председателем правления Союза живописцев Эстонии, в котором состоит 164 эстонских живописца, среди которых такие именитые художники, как Юри Аррак, Лембит Сарапуу, Олав Маран, Сирье Рунге и другие не менее значимые фигуры. Они уже давно являются частью истории эстонской живописи, чей вклад в нашу культуру трудно переоценить. На мой взгляд, эстонская современная живопись находится сейчас на очень хорошем уровне, не уступая ничуть другим европейским странам.

У нас есть очень много интересных и самобытных художников, получивших широкое признание не только в Эстонии, но и в других странах Европы, Америке. Это такие имена, к примеру, как Яан Тоомик, Кайдо Оле, Мерике Эстна, Кадри Тоом, Михкель Илус, Кристи Конги и многие- многие другие.

- Почему для ваших курсов выбрана тема цвета в живописи?

- Потому что цвет - это основное средство выражения в живописи. Нет цвета - нет живописи. Цвет для живописи это как карандаш для рисунка. Художник без базовых знаний о цветоведении - это как уборщица без тряпки, таксист без автомобиля или продавец без товара. Эти знания просто необходимы для человека, желающего заниматься живописью как профессионально, так и в качестве хобби.

- Что будет происходить в эти три дня? Занятия будут с утра до вечера?

- За эти три дня мы познакомимся с базовыми теоретическими знаниями по цветоведению: узнаем, что такое цветовой круг и как он работает, познакомимся с основными контрастами и испробуем их на практике. В первый день занятие будет длиться три часа, во второй день график будет более интенсивным - пройдет два блока занятий по три часа каждый с перерывом на обед, и на третий день у нас также два трехчасовых блока, из которых последний запланирован в виде свободной дискуссии, в ходе которой каждый сможет поделиться своими впечатлениями от курса, а также все вместе мы посмотрим и обсудим получившиеся работы каждого из участников курса. Все это в свободной и дружеской атмосфере, где акцент будет стоять не на какой-то критической оценке работ других, а, скорее, на уникальной возможности получить обратную связь от близких по занятию и духу людей.

- Где будут проходить занятия?

- Занятия будут проходить в учебном классе Нарвской резидентуры Эстонской Художественной Академии на Йоала, 18.

- Насколько популярны такие курсы и как часто они проводятся? Как можно зарегистрироваться на ваши курсы в Нарве?

Подобные курсы в Эстонской Художественной Академии достаточно популярны и проводятся несколько раз в год. Места на курсы ещё есть и зарегистрироваться можно, пройдя по ссылке:

https://www.artun.ee/avatud-akadeemia/varv-kujutamisvahendina-varvusopetus-maalikunstis/.

Ксения Антипова