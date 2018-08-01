Нарвские центристы сохранят единство

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На состоявшемся в четверг экстренном заседании правление нарвского отделения Центристской партии приняло решение сохранять единство, несмотря на предъявленные некоторым депутатам подозрения в коррупции.

Андрус Тамм, вице-прелседатель нарвского округа Центристской партии. Фото с сайта DELFI

По словам депутатов, предъявили им подозрения в коррупции им непонятны, поскольку все решения они принимали в интересах города, сказал BNS после заседания вице-прелседатель нарвского округа Центристской партии Андрус Тамм. "Фракция Центристской партии Нарвского горсобрания сохраняет единство и провокациям оппозиции горсобрания не поддастся", - сказал Тамм, подтвердив, что все решения, которые ставят им в вину, депутаты принимали в интересах города и никто из них в личных целях не использовал ни цента.

"Представленные ранее в СМИ утверждения, например, об отданное недвижимости коммерческим объединениям, принадлежащим депутатам, не отвечают действительности, поскольку все решения принимались относительно муниципальных предприятий и учреждений,- сказал Тамм. - Если попавшие под подозрение депутаты не голосовали бы за принятие решений, то из-за нехватки голосов не могли бы быть приняты такие важные решения как инвестиции городц Нарву. А пример можно привести передачу здания поликлиники на Вестервалли, 15 фонду SA Narva Haigla, чтобы создать там центр семейных врачей. И другие подозрения тоже такого же рода".

Вируская окружная прокуратура 9 августа предъявила подозрения главе фракции Центристской партии в нарвском городском собрании Алексею Воронову и заместителю председателя городского собрания Ларисе Олениной. Во второй половине дня круг подозреваемых в коррупции депутатов расширился - подозрения предъявлены также Илье Федорову, Татьяне Столфат и Алексею Мяги.

BNS