Прокуратура начала предъявлять нарвским центристам подозрения в коррупционных преступлениях. В выигрыше министр МВД Анвельт?

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Сегодня прокуратура предъявит подозрения в коррупционных преступлениях 8-10 депутатам Центристской фракции Нарвского городского собрания.

Алексей Воронов, председатель фракции Центристской партииFoto: Roman Vikulov, Delfi

Они уже предъявлены председателю фракции Центристской партии в горсобрании Алексею Воронову и Ларисе Олениной, являющейся одним из вероятных кандидатов на вакантное пока место председателя горсорбрания.

Центристы считают, что в атаке на политических оппонентов в предвыборный период лично заинтересован министр внутренних дел ЭР Андрес Анвельт, который возглавит на выборах в Рийгикогу ида-вирумааский список соцдемов, но открыто об этом говорить не хотят.

Членов Нарвского городского собрания, являющихся депутатами фракции Ценристской партии, подозревают в том, что, входя в советы муниципальных целевых учреждений, Narva Haigla, Narva Sadam, Narva linnaelamu, Narva Linna Arendus и других, они принимали участие в голосованиях по связанных с ними вопросам, вступив таким образом в конфликт интересов.

Согласно подозрению, члены Нарвского городского собрания не отозвали себя от голосования на заседаниях собрания, когда решались вопросы насчет бесплатного отчуждения или финансирования принадлежащих городу Нарве и связанных с членами городского собрания коммерческих объединений.

С точки зрения закона, это является коррупционным преступлением, но попавшие под подозрение недоумевают по поводу того, что долгое время это никого не интересовало — для Нарвы давно норма, когда депутат коалиции входит в совет мунициального предприятия и зачастую не одного, участвуя в принятии связанных с ними решений), а сейчас Полиция безопасности не озадачивается тем, чтобы доказать факты личной финансовой заинтересованности депутатов, голосовавших по тому или иному поводу, заостряя внимание на формальном нарушении.

У главы Центристской фракции в Нарвском горсобрании Алексея Воронова вчера прошли обыски и на рабочем месте, и дома.

”Должны были искать доказательства того, в чем именно подозревают, но мне показалось, что интерес полицейских шире”, — сказал Алексей Воронов Delfi, допускающий, что ”коррупционное голосование” — это только предлог для следственных действий, в ходе которых Полиция безопасности надеется найти нечто большее.

Вчера Полиция безопасности занималась Алексеем Вороновым, по его словам, с 9.40 до 20.40, а допрашивали его не в Нарве, а в Йыхви, так как именно тамошнее отделениеотделение КаПо ведет дело.

”В моем случае в вину ставятся два голосования. Одно — по проекту развития зоны спорта и отдыха Яккекюла. Он подавался целевым учреждением Narva Linna Arendus, самофинансирование со стороны Нарвы составляло 27 тысяч евро, а общая сумма проекта — 270 тысяч евро. Проект в иоге не был поддержан. Второе — установление право застройки на недвижимость поликлиники Нарвской больницы на Вестервалли. Это было необходимо для реализации проекта создания Центра семейных врачей на ее базе. Проблемой было то, что это городская недвижимость, а для получения проектного финансирования она должна была находиться на балансе больницы. Вариант с установлением права застройки был согласован с министерством социальных дел”, — рассказал Воронов.

Решения по обеим этим вопросам принимал еще предыдущий состав городского собрания. По нашей информации, в отношении других попавших под подозрение депутатов опять же предъявляются подозрения, относящиеся к работе в прошлом составе горсобрания.

Алексей Воронов говорит, что, если в его отношении и отношении попавших под подозрение коллег будут вынесены обвинительные приговоры, они должны будут покинуть горсобрание, а таким образом будет устранен костяк местных центристов, принимающих деятельное участие в управлении городом. При этом он подчеркивает, что это может произойти только на формальном основании, но реальной коррупции здесь никакой нет.

По его словам, когда он услышал, в чем именно его подозревают, то сказал следователю, что "если это коррупция, то в Нарве точно никакой коррупции нет".

Алексей Мяги предпочитает называть прошедший вчера у него обыск ”следственными действиями”. Говорит, что представители полиции были очень корректны, и у него нет никаких к ним претензий. Его вчера также допрашивали в Йыхви.

Мяги надеется, что все подозрения будут сняты. По словам депутата, они уже осложняют выборы председателя горсобрания Нарвы, которые обязательно должны произойти до 19 августа. Отметим, что Лариса Оленина которой подозрения уже предъявлены, является одним из самых опытных нарвских политиков-ценристов, занимавшей в свое время кресло заместителя председателя горсобрания. Теперь ее кандидатуру рассматривают на место председателя. Связаться с Ларисой Олениной в среду Delfi не удалось — ее телефон выключен.

О возможной политической составляющей коррупционного дела Алексей Мяги предпочитает не рассуждать, и вообще очень сдержан в своих комментариях.

Один из членов Центристской фракции в Нарвском городском собрании, которому сегодня в числе прочих, вероятно, будет предъявлено подозрение в коррупции, на условиях анонимности сказал Delfi то, в чем не сомневаются многие его местные однопартийцы, но открыто говорить об этом не хотят. А именно, он уверен в том, что волна борьбы с коррупцией в верхушке нарвских центристов связана с тем, что министр внутренних дел ЭР Андрес Анвельт возглавит ида-вирумааский список соцдемов на выборах в Рийгикогу, которые пройдут в марте будущего года.

”Тут уже не важно, будут ли вынесены обвинительные приговоры к этому моменту, а так быстро это вряд ли произойдет, но фон будет соответствующий — активная борьба с коррупций, и не где-то, а в рядах ведущих центристов Нарвы. Новости на эту тему будут звучать до выборов — предъявлены подозрения, обвинения, дело начали рассматривать в суде и т.д. Для министра МВД это идеальная возможность показать, что в его ведомстве люди заняты важным делом, и ударить по главным политическим конкурентам — центристам”, — сказал наш собеседник о том, что он называет ”секретом Полишинеля”, то есть вещью для всех очевидной.

Сегодня в Нарву приедет председатель Нарвского округа Центристской партии Яна Тоом. Она встретится с правлением партийной организации, а также запланирована встреча с одним из оппозиционных лидеров — Катри Райк.

Райк сказала Delfi, что собирается обсудить с Тоом вопрос выборов председателя горсобрания, но не будет настаивать на том, чтобы это был именно оппозиционер. Сейчас , по ее словам, важнее не допустить роспуска нынешнего состава горсобрания, который произойдет, если председателя не выберут до 19 августа. Также Катри Райк считает перспективными в нынешних условиях переговоры о создании в Нарве коалиции с центристами.

”Новости о допросе руководящих членов Центристской партии в Нарве вызывает возмущение, говорит Катри Райк. — Однако, не взирая на возникшую путаницу, в следующий четверг необходимо выбрать председателя городского собрания Нарвы. Ясно то, что председатель горсобрания не может быть из числа допрошенных. Так же мы все должны понимать, что допрос — это еще не обвинение. Всегда это говорила и подтверждаю сейчас, что фракция "Наша Нарва" готова к сотрудничеству и ответственности за управление городом. Нарва заслуживает лучшего".

После того, как прокуратура предъявила подозрения первым двум нарвским депутатам-центристам, обнародовав об этом информацию, Delfi уточнил, насколько вероятно, что подозрения будут предъявлены всем 8-10 депутатам, с которыми КаПо работала вчера. В пресс-службе Вируской окружной прокуратуры нам сказали, что возможно это произойдет — работа продолжается.