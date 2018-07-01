Грандиозное спортивное событие пройдёт в Нарве!

Дата публикации: Сегодня, 13:05 Просмотрено: 92

В субботу, 4 августа, впервые в истории Нарвы, в наш город прибудут сразу 3 европейских футбольных трофея: Кубок Лиги Чемпионов, Кубок Лиги Европы и Суперкубок УЕФА.‼️Вместе с легендарными кубками приедет и большая развлекательная спортивная программа, которая будет предварять матч 21-го тура Премиум Лиги Эстонии по футболу: Narva Trans - Paide Linnameeskond.

Болельщиков и гостей праздника в этот день ждут:

- футбольные развлечения для всех возрастов: эстафеты, удары на точность, измерение силы вашего удара, футбольный мини-гольф

- розыгрыш ДВУХ БЕСПЛАТНЫХ билетовна матч СУПЕРКУБКА UEFA: Real Madrid - Atletico Madrid (который состоится в Таллинне, 15 августа)

- возможность сразится с друзьями в FIFA 2017 на Playstation 4

- возможность сфотографироваться на фоне легендарных европейских футбольных трофеев

- благотворительная акция в перерыве матча

Приглашаем нарвитян и гостей нашего города посетить это большое спортивное событие.

ИСПОЛЬЗУЙ УНИКАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИКОСНУТЬСЯ К ИСТОРИИ ЕВРОПЕЙСКОГО ФУТБОЛА!

Стадион Кренгольм и развлечения для зрителей открывают свои двери в 14:00.

Начало футбольного матча в 16:00.

На стадионе оборудованы пункты продажи питания и напитков.

Ссылка на страницу мероприятия: https://www.facebook.com/events/230047441163590/

Пресс-служба JK Narva Trans