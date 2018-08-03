Ко дню рождения города Нарва-Йыэсуу

Дата публикации: 3-08-2018, 09:45 Просмотрено: 481

Ко дню рождения города подготовлено много интересных и праздничных мероприятий как для жителей города, так и для наших гостей!



Город в этом году празднует 2 даты. История основания города Нарва-Йыэсуу уходит далеко в прошлое, 145 лет назад стараниями и заботой нарвского головы Адольфа Фёдоровича Гана началось зарождение курорта Гунгербург.

25 лет назад поселку был присвоен статус города Нарва-Йыэсуу. В то же время новому объединенному большому самоуправлению Нарва-Йыэсуу нет еще и года, но сохраняя все традиции, новый город продолжает развивать курортное направление и рыболовство, а на территории бывшего Вайвара - промышленность и земледелие.

03.08.18 в 17:00. В Нарва-Йыэсуу санатории состоится вечер встречи друзей с Ириной Понаровской. Ирина расскажет много интересных историй, ответит на вопросы зрителей и споет любимые нами песни. Вход свободный.

03-05.08.18 в различных местах по городу пройдет первый экологический фестиваль с интересным названием „Расти и гний“.

В программе фестиваля много различных мероприятий: дискуссии, лекции, мастер-классы, выступления, показ кино. Ведущей темой этого фестиваля-исследования будет пересечение экологии, современного искусства и социального активизма.

В рамках фестиваля «РАСТИ и ГНИЙ» откроется выставка, на которой будут представлены работы современных художниц и художников из Эстонии, России и Великобритании. В программе фестиваля также открытая дискуссия с участием художников и эко-активистов, экскурсия по городу, мастер-класс по танцу буто, перформативная чайная церемония, лекция по экологии звука и многое другое. На все мероприятия фестиваля вход свободный.

Страница фестиваля: www.facebook.com/grow.and.decay/

04.08.18. Забег на морскую милю (пляж у отеля Meresuu).

11:00 - детские старты

11:30 – молодежный забег

12:00 - основной забег

12:30 - шуточный забег в гигантских CROCS тапках.

В этот день спортивную подготовку, участвуя в забегах, проявляют красотки конкурса «Мисс Балтийский берег».

08.08.18 в 19:00 - праздничный концерт в Светлом парке от Нарвского джаз-клуба.

11.08.18 ДЕНЬ ГОРОДА

Празднование начнется с традиционного и всеми любимого карнавального шествия. Тема этого года - природные стихии: вода, воздух, огонь, земля. Приглашаем к участию в этом увлекательном и красочном мероприятии всех жителей и гостей города.

После шествия город дарит красивый праздничный концерт, в котором примут участие яркие звезды:

Алика Милова - победительница шоу BRAVO, обладательница титула «Лучший молодой исполнитель стран Балтии»;

Таня Михайлова – популярная певица, представляла Эстонию на конкурсе Евровидение 2014;

Рашен Калабашен - фольк-Хауз группа из России;

И группа Вирус из России начнет выступление на дискотеке!

Для детей будет специальная программа: кукольный театр, а рядом на площадке с детьми будут играть и показывать веселые представления клоуны.

Также в этот день всех порадует обилием и разнообразием товаров городская ярмарка в Светлом парке с 10:00-20:00.

12.08.18. Концерт духовых оркестров и гостей из России.

ДО ВСТРЕЧИ В СОЛНЕЧНОМ ГОРОДЕ НАРВА-ЙЫЭСУУ!