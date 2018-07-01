«Наедине с природой»: До окончания конкурса остался всего месяц

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Дорогие друзья!

До окончания нашего конкурса «Наедине с природой» остался 1 месяц, и мы решили подвести его промежуточные итоги. Пока только количественные, и в командном зачете. Ведь вы, конечно же, помните, что в конкурсе оцениваются не только отдельные работы, но и командное усердие, поскольку в нем соревнуются жители эстонской Нарвы (и им сочувствующие) и литовского Висагинаса (и им симпатизирующие).

Хотите верьте, хотите нет - по состоянию на понедельник мы получили РАВНОЕ КОЛИЧЕСТВО РАБОТ: по 29 с каждой стороны!

Август покажет - жители какого города любят природу больше, встречаются с ней чаще и не ленятся ею восторгаться. Ждем новых работ!

Конкурсные работы см. на www.prospekt.ee, раздел «Наедине с природой».

Свои присылайте на natalja@gazeta.ee.

Дополнительная информация по тел.: 55620450

С присланными на конкурс работами можно ознакомиться ЗДЕСЬ