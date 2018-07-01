McDonald's® представляет общественности ограниченный выпуск коллекционного Биг Мак® монеты в ознаменование 50-летия БигМака®

Дата публикации: Сегодня, 14:08 Просмотрено: 126

В ознаменование 50-летия БигМака®, ведущая сеть ресторанов McDonald’s® сегодня представила общественности Биг Мак® монету – ограниченное издание глобальной валюты*, поддержку которой обеспечит обладающий международным признанием БигМак®, поклонники которого по всему миру смогут получить Биг Мак® монетa начиная со 2 августа.

Клиенты смогут делиться им, коллекционировать и получать бесплатный БигМак® в ресторанах McDonald's®, участвующих в этой кампании более чем в 50 странах-участницах. Поклонники БигМака® по всему миру будут иметь возможность получить Биг Мак® монеты с помощью целого ряда интересных призов, причем каждая страна-участница будет праздновать приход Биг Мак® монеты своим собственным, уникальным способом.

За эти 50 лет легендарный вкус БигМака® помог ему добиться всеобщего признания и стать нестареющим наследием. В какой бы части света ни жили поклонники БигМака®, они признают два говяжьих бифштекса, специальный соус, листья салата, сыр, маринованные огурчики и репчатый лук на булочке с кунжутными семечками в качестве знакового гамбургера, сочетание ароматов которого, остается столь же желанным и вкусным, как и в тот день, когда он был представлен миру. Он стал такой глобальной легендой, что журнал The Economist даже использовал цену БигМака® для создания индекса БигМака® (Big Mac® Index) – экономического инструмента, который из года в год сравнивает покупательную способность разных международных валют. Эта глобальная взаимосвязанность БигМака® легла в основу создания Биг Мак® монета.

«Поскольку БигМак® был представлен в семейном ресторане McDonald's 50 лет назад, этот гамбургер пересек земной шар во всех направлениях – и теперь им наслаждаются в самых разных городах, от Таллинна до Чикаго, где он радует своим вкусом и дарит хорошие моменты людям по всему миру», — сказал президент и исполнительный директор McDonald's® Стив Истербрук. — «Так что мы хотели, чтобы глобальное празднование стало столь же уникальным, как и сам гамбургер. Биг Мак® монетa выходит за рамки национальных валют в ознаменование нашего глобального знакового гамбургера, что дает клиентам по всему миру шанс получить удовольствие от БигМака® за наш счет».

Более чем 6,2 миллиона Биг Мак® монетов будут распределяться глобально в более чем 50 странах, до тех пор, пока они будут иметься в наличии. Эти памятные монеты представлены пятью уникальными вариантами оформления, каждый из которых символизирует одно из десятилетий БигМака®. Каждый вариант дизайна Биг Мак® монеты использует элементы из того периода в истории, отдавая дань уважения искусству, музыке и поп-культуре тех времен, в то время как лицевая сторона (аверс) Биг Мак® монетa посвящена празднованию 50-летия БигМака®. Биг Мак® монетa отдельно выделяет 70-е годы, подчеркивая культуру хиппи того десятилетия, а в 80-х он чтит поп-арт. Смелые, абстрактные формы определили характер 90-х годов, что отражено и в дизайне одного из вариантов Биг Мак® монеты, а начало 2000-х посвящено конкретно технологии, которая была в авангарде смены тысячелетий. Биг Мак монетa 2010-х празднует последние 10 лет БигМака®, обращая внимание на эволюцию коммуникаций. Кроме того, семь языков, представленные на различных вариантах дизайна, представляют многие из стран-участниц: арабский, английский, индонезийский, мандаринский вариант китайского, португальский, французский и испанский.

«Когда мой прадед Джим Деллигатти изобрел БигМак® в своем гриль-баре в Юнионтауне (штат Пенсильвания), он просто хотел сделать счастливыми своих местных клиентов», – рассказал Ник Деллигатти, владелец-оператор McDonald's® 4-го поколения и правнук Джима Деллигатти, изобретателя БигМака®. «2 августа моему прадеду исполнилось бы 100 лет, и я считаю, что он был бы очень горд, узнав, что его скромный сэндвич произвел столь неизгладимое впечатление, что люди во всем мире могут наслаждаться им повсюду, где бы им ни встретился McDonald's®».

Также Эстония участвует в глобальном праздновании 50-летия БигМака®. В четверг, 2 августа, все рестораны McDonald's® в Эстонии присоединятся к глобальным мероприятиям и предложат своим клиентам приобрести уникальную монету, посвященную БигМаку®. С 9:00 утра и до тех пор, пока Биг Мак® монеты будут иметься в наличии, специальные монеты, посвященные БигМаку®, будут выдаваться каждому гостю, который купит гамбургер БигМак®. Владелец монеты будет иметь возможность обменять монету на новый БигМак® в любой момент до самого конца 2018 года. Будут доступны целых пять различных вариантов дизайна монеты, посвященной БигМак® у, что сделает ее уникальным предметом коллекционирования для тех, кто любит собирать коллекции.

«Мы очень рады принять участие во всемирном праздновании полувековой годовщины БигМака® также и здесь, в Эстонии! С момента открытия первого ресторана McDonald’s® в Таллинне в 1995 году, БигМак® был самым любимым и излюбленным вариантом гамбургера среди эстонских клиентов. В знак признания великолепного вкуса БигМака®, ежегодно в Эстонии съедают примерно миллион БигМаков®, что делает его местным «королем» гамбургеров. 2 августа состоится торжественное празднование для всех любителей БигМака® в Эстонии, а также для каждого из посетителей McDonald’s®», – утверждает Владимир Янвески, генеральный директор компании McDonald's® Baltics.

* Биг Мак® монетa не имеет денежной стоимости и может быть обменян только на один бесплатный БигМак® в одном из участвующих в кампании ресторанов McDonald's® на протяжении всего 2018 года.

О компании

McDonald's® является ведущей сетью ресторанов в Эстонии, как с точки зрения персонала и посетителей, так и по своим финансовым результатам и инвестициям. На сегодняшний день компания Premier Restaurants Estonia имеет 10 ресторанов McDonald's®, которые ежегодно посещают 6,5 миллиона человек, и где трудится около 500 человек.

Компания Premier Restaurants Estonia является частью Premier Capital, многонациональной корпорации, которой принадлежат 140 ресторана McDonald's® в Латвии, Литве, Эстонии, на Мальте, в Греции и Румынии, с общей численностью персонала, насчитывающей более 7500 человек.

Материнской компанией Premier Capital является концерн Hili Ventures со штаб-квартирой на Мальте. Hili Ventures ведет деятельность в сфере машиностроения, логистики, технологии и инфотехнологии, а также концерн сотрудничает с Apple и сетями ресторанов McDonald's®. Партнерами Hali Ventures являются компании CMA, CGM, IBM, Konecranes, Lenovo, Microsoft, NCR, Peterson, Diebold Nixdorf и многих другие глобальные бренды.

Елина Кинк