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Новые курсы эстонского языка Фонда интеграции начнутся в конце августа, а регистрация на курсы на категории A1-C1 откроется 8 августа c 10 часов утра на сайте Фонда интеграции, сообщает сайт Фонда.

Возможность осваивать язык в 125 языковых группах представится для 2000 человек. Так приступить к изучению эстонского языка в Нарве смогут 550 человек, в Ида-Вирумаа (Силламяэ, Кохтла-Ярве, Ахтме, Йыхви) 544 человека, в Таллинне 810 человек, и в других местах Эстонии – 96 человек.

Продолжительность курса эстонского языка составит 120 часов; каждая языковая группа будет насчитывать до 16 человек. Учебная работа займет ориентировочно 4,5 месяца в период с 21.08 по 20.12.2018 года.

Языковое обучение будет проводить Atlasnet MTÜ, Folksuniversitetet Estonia MTÜ, целевое учреждение Edukool, OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus и Multilingua Keelekeskus OÜ. Кроме того, будут организованы языковые курсы для начинающих в Нарвском и Таллиннском домах эстонского языка.

Регистрация на курсы эстонского языка будет проводиться на домашней странице https://www.integratsioon.ee/registreerimine.

При регистрации необходимо выбрать город, в котором предстоит посещать курсы, затем уровень знания языка A1-C1 (A1 – начальный уровень, A2 – базовый уровень, B1 – средний уровень, B2 – высший средний уровень, C1 -продвинутый уровень). Затем следует выбрать подходящие дни недели и часы обучения, а также место проведения курсов.

Чтобы правильно выбрать уровень курса, необходимо проверить своё знание эстонского языка, а именно пройти языковой тест, на который отводится 20 минут.

Своё знание языка можно быстро оценить здесь: http://web.meis.ee/testest/

Бесплатно изучать язык можно здесь: https://www.keeletee.ee/ и www.speakly.me.

Курсы эстонского языка финансируются в рамках проекта Европейского социального фонда «Меры по поддержке интеграции в эстонском обществе», а также из средств Министерства культуры и домов эстонского языка.

BNS