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В центре вниманияДорогу в Нарва-Йыэсуу перекрыли для тушения лесного пожара

Дата публикации: Сегодня, 13:49 Просмотрено: 226

В городе Нарва-Йыэсуу Ида-Вируского уезда в пятницу возник лесной пожар на площади 5-6 гектаров, который к настоящему моменту удалось взять под контроль благодаря оперативным действиям спасателей и привлечению вертолета Департамента полиции и погранохраны. Поскольку для тушения пожара происходит забор воды из реки Нарва, водителей просят не пользоваться шоссе между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, передает rus.err.ee.

Дорогу в Нарва-Йыэсуу перекрыли для тушения лесного пожара

Сообщение о пожаре поступило в пятницу в 13:25, сообщила в субботу пресс-служба Идаского спасательного центра.

К тушению привлекли спасателей из Ийзаку, ЙыхвиКохтла-ЯрвеКивиылиСилламяэ, Нарва-Йыэсуу и Нарвы.

Работать пришлось в условиях повышенной сложности из-за труднодоступного рельефа местности, заросшей подлеском, в котором огонь быстро распространялся. Привлечение к тушению вертолета позволило существенно ограничить распространение пламени.

К настоящему времени пожар взят под контроль, угрозы людям нет, работы по тушению продолжаются в субботу.

rus.delfi.ee

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