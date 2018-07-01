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В центре вниманияПрограмма мероприятий, посвященных 460-летию обретения Нарвских святынь

Дата публикации: Сегодня, 10:32 Просмотрено: 127

В торжествах примет участие предстоятель Эстонской Православной Церкви Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений.

Программа мероприятий, посвященных 460-летию обретения Нарвских святынь

28 июля

17.00 - Всенощное бдение (Нарвский Воскресенский кафедральный собор).

29 июля

Крестный ход - от храмов Нарвы пойдут крестные ходы в Нарвский Воскресенский кафедральный собор.

10.00 - Праздничная Божественная литургия (Нарвский Воскресенский кафедральный собор).

12.00 - Открытие и освящение памятника Божией Матери (площадь перед Нарвским Воскресенским кафедральным собором).

Программа мероприятий, посвященных 460-летию обретения Нарвских святынь

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