Программа мероприятий, посвященных 460-летию обретения Нарвских святынь

В центре вниманияПрограмма мероприятий, посвященных 460-летию обретения Нарвских святынь
Дата публикации: Сегодня, 10:32 Просмотрено: 127
В торжествах примет участие предстоятель Эстонской Православной Церкви Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений.
28 июля
17.00 - Всенощное бдение (Нарвский Воскресенский кафедральный собор).
29 июля
Крестный ход - от храмов Нарвы пойдут крестные ходы в Нарвский Воскресенский кафедральный собор.
10.00 - Праздничная Божественная литургия (Нарвский Воскресенский кафедральный собор).
12.00 - Открытие и освящение памятника Божией Матери (площадь перед Нарвским Воскресенским кафедральным собором).