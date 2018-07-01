Спасатели предостерегают любителей костров

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Спасатели предупреждают, что в жаркую и сухую погоду большой лесной пожар может начаться и с маленькой искры.

Спасатели просят проявлять крайнюю внимательность с открытым огнем и при разведении костра соблюдать всем меры предосторожности. Огонь следует разводить не ближе 20 метров от леса, кострище следует тщательно огородить несгораемыми материалами и следить за огнем со средствами тушения пожара наготове.

Отлетевшая искра даже от почти потушенного костра может легко стать причиной пожара Поэтому покидая место разведения костра, необходимо как следует залить кострище водой. "Каждый заботящийся о безопасности человек лучший партнер спасательного департамента в развитии культуры безопасности и сохранении окружающей среды",- подчеркивают спасатели.

Союз частных лесов призывает не ходить в лес

Союз частных лесов напоминает, что леса сейчас крайне пожароопасны, и в лес ходить нельзя.

Необычно жаркая погода и засуха в Швеции привели к обширным лесным и ландшафтным пожарам, не осталась незатронутой и природа Эстонии, сообщили в понедельник BNS из Союза частных лесов.

Член правления Союза частных лесов Андо Ээльмаа просит от имени владельцев частных лесов отдыхающих и других находящихся на природе людей избегать заходить в лес.

„ Напомню , что сейчас так сухо, что всякая деятельность в лесу рискованна, и прошу по возможности отложить походы в лес“,- сказал Ээльмаа. Лес может вспыхнуть от любой незначительной искры. Разумеется, нельзя разводить в лесу костры, готовить гриль или курить. Опасным может оказаться и перемещение на внедорожниках.

В последние дни опасность пожаров возросла в Эстонии повсеместно, а при сохранении жаркой погоды будет лишь еще усиливаться.

BNS