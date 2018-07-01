Рынок: как сделать продукцию качественной

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Летом рынки особенно популярны. Однако чтобы продаваемые на рынках продукты были качественными и безопасными, они должны соответствовать определенным стандартам.

Иллюстративное фото.

В связи с этим представители Ветеринарно- продовольственного департамента (VTA) и Департамента сельского хозяйства провели информационный день для руководителей рынков. Цель встречи - информирование о требованиях к продуктам питания и улучшение сотрудничества с рынками.

По словам заместителя генерального директора VTA Олева Калда, в прошлом департамент обнаруживал немало нарушений на рынках, многих из них было бы легко избежать.

«Наша цель - чтобы покупаемая потребителем пища была безопасна, и чтобы потребитель получал о ней достоверную информацию. Поэтому наши проверки на рынках участятся. Как Ветеринарно-продовольственный департамент, так и Департамент сельского хозяйства хотели бы, чтобы ситуация на рынках была настолько хорошей, эти рейды не заканчивались бы санкциями», - отметил Калда.

В частности, в этом году особое внимание будут обращать на способность продавцов подтвердить документально страну происхождения ягод. «Мы и раньше сталкивались с ситуацией, когда сопроводительные документы говорили о том, что якобы эстонские ягоды на самом деле были ввезены из Польши», - добавил он. Каждый продавец должен иметь сопровождающие документы на продукцию с необходимыми данными, в том числе с информацией о стране происхождения продукции.

Инфодень прошел в Таллинне и Тарту. Представители департаментов рассказали о требованиях к реализации свежих овощей и фруктов, о том, как отслеживаются продукты животного и растительного происхождения, а также о безопасности пищевых продуктов. Помимо этого говорили о доступной потребителю сопровождающей продукты информации, и о том, что она должна в себя включать.

Ветеринарно-продовольственный департамент