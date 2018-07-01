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Вам словоКоличество клиентов Зеленой энергии за полтора года увеличилось втрое

Дата публикации: Сегодня, 13:17 Просмотрено: 92

По состоянию на июнь, 12 636 домохозяйств из числа клиентов Eesti Energia потребляют электричество, на 100% произведенное из возобновляемых источников. По сравнению с началом января 2017 года, количество договоров Зеленой энергии увеличилось более чем в три раза.

Количество клиентов Зеленой энергии за полтора года увеличилось втрое

Eesti Energia предлагает своим клиентам возможность потреблять при использовании любого пакета энергии только энергию из возобновляемых источников, заключив для этого договор о «Зеленой энергии». По словам руководителя эстонского рынка службы торговли энергией Eesti Energia Яака Йыги, каждый клиент может внести свой вклад в то, какими будут окружающая нас среда и производство энергии.

«Покупая Зеленую энергию, наши клиенты влияют на развитие производства электроэнергии таким образом, что окружающая среда лучше сохраняется, а имеющиеся природные ресурсы используются более целесообразно. Выбор Зеленой энергии показывает тенденцию к росту. Количество клиентов, выбирающих Зеленую энергию, значительно увеличилось в 2017 году, когда в течение года добавилось более 7000 новых договоров. В течение первых шести месяцев этого года количество договоров Зеленой энергии в Eesti Energia продолжало увеличиваться, и за полгода добавилось почти 2000 новых клиентов. Выбор Зеленой энергии поддерживает увеличение доли возобновляемой энергии в производстве электроэнергии», – добавил Йыги.

В концерне Eesti Energia производством возобновляемой энергии занимается предприятие Enefit Green. Для производства Зеленой энергии используются на 100% возобновляемые источники энергии, в основном это энергия солнца, ветра и гидроэнергия.  Стратегическая цель Eesti Energia на 2022 год – производить 40% электроэнергии из возобновляемых и альтернативных источников. К Зеленой энергии клиенты могут присоединиться, заключив или изменив свой договор об электричестве. Eesti Energia на 100% обеспечивает производством энергии из возобновляемых источников объем энергии, потребляемой клиентом.

NB! Сегодня договор о Зеленой энергии заключен почти у 600 бизнес-клиентов Eesti Energia, среди них имеются как крупные производства, так и предприятия небольших размеров. Будучи клиентом Зеленой энергии, предприятия могут использовать этот торговый знак и в маркетинговых целях своей фирмы.


Каарел Кууск,
Eesti Energia AS

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