Количество клиентов Зеленой энергии за полтора года увеличилось втрое

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По состоянию на июнь, 12 636 домохозяйств из числа клиентов Eesti Energia потребляют электричество, на 100% произведенное из возобновляемых источников. По сравнению с началом января 2017 года, количество договоров Зеленой энергии увеличилось более чем в три раза.

Eesti Energia предлагает своим клиентам возможность потреблять при использовании любого пакета энергии только энергию из возобновляемых источников, заключив для этого договор о «Зеленой энергии». По словам руководителя эстонского рынка службы торговли энергией Eesti Energia Яака Йыги, каждый клиент может внести свой вклад в то, какими будут окружающая нас среда и производство энергии.

«Покупая Зеленую энергию, наши клиенты влияют на развитие производства электроэнергии таким образом, что окружающая среда лучше сохраняется, а имеющиеся природные ресурсы используются более целесообразно. Выбор Зеленой энергии показывает тенденцию к росту. Количество клиентов, выбирающих Зеленую энергию, значительно увеличилось в 2017 году, когда в течение года добавилось более 7000 новых договоров. В течение первых шести месяцев этого года количество договоров Зеленой энергии в Eesti Energia продолжало увеличиваться, и за полгода добавилось почти 2000 новых клиентов. Выбор Зеленой энергии поддерживает увеличение доли возобновляемой энергии в производстве электроэнергии», – добавил Йыги.

В концерне Eesti Energia производством возобновляемой энергии занимается предприятие Enefit Green. Для производства Зеленой энергии используются на 100% возобновляемые источники энергии, в основном это энергия солнца, ветра и гидроэнергия. Стратегическая цель Eesti Energia на 2022 год – производить 40% электроэнергии из возобновляемых и альтернативных источников. К Зеленой энергии клиенты могут присоединиться, заключив или изменив свой договор об электричестве. Eesti Energia на 100% обеспечивает производством энергии из возобновляемых источников объем энергии, потребляемой клиентом.

NB! Сегодня договор о Зеленой энергии заключен почти у 600 бизнес-клиентов Eesti Energia, среди них имеются как крупные производства, так и предприятия небольших размеров. Будучи клиентом Зеленой энергии, предприятия могут использовать этот торговый знак и в маркетинговых целях своей фирмы.



Каарел Кууск,

Eesti Energia AS