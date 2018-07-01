В пятницу инфотабло Elron в могут показывать неверную информацию

В центре вниманияВ пятницу инфотабло Elron в могут показывать неверную информацию
Дата публикации: Сегодня, 09:24 Просмотрено: 56
По сообщению железнодорожной компании Elron в пятницу из-за системного сбоя электронные информационные табло могут показывать неверную информацию.
Предприятие Elron сообщило, что из-за системного сбоя в техобслуживании департамента шоссейных дорог в пятницу 20 июля электронные информационные табло Elron могут показывать неверную информацию, департамент об этом знает и работает над устранением сбоя.
Предприятие просит пассажиров следить за временем отправления поездов по расписаниям на остановках или на сайте Elron.
BNS