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В центре вниманияВ пятницу инфотабло Elron в могут показывать неверную информацию

Дата публикации: Сегодня, 09:24 Просмотрено: 56

По сообщению железнодорожной компании Elron в пятницу из-за системного сбоя электронные информационные табло могут показывать неверную информацию.

В пятницу инфотабло Elron в могут показывать неверную информацию

Предприятие Elron сообщило, что из-за системного сбоя в техобслуживании департамента шоссейных дорог в пятницу 20 июля электронные информационные табло Elron могут показывать неверную информацию, департамент об этом знает и работает над устранением сбоя.

Предприятие просит пассажиров следить за временем отправления поездов по расписаниям на остановках или на сайте Elron.

 

BNS

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