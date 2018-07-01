В пятницу инфотабло Elron в могут показывать неверную информацию

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По сообщению железнодорожной компании Elron в пятницу из-за системного сбоя электронные информационные табло могут показывать неверную информацию.

Предприятие Elron сообщило, что из-за системного сбоя в техобслуживании департамента шоссейных дорог в пятницу 20 июля электронные информационные табло Elron могут показывать неверную информацию, департамент об этом знает и работает над устранением сбоя.

Предприятие просит пассажиров следить за временем отправления поездов по расписаниям на остановках или на сайте Elron.

BNS