«Наедине с природой»: мы определились с призами

Дата публикации: Сегодня, 15:54 Просмотрено: 97

Дорогие друзья! Мы с вами продолжаем путешествовать по этому прекрасному миру - миру флоры и фауны, и помогает нам в этом фотоконкурс «Наедине с природой».

Каждый день наш путь становится все длиннее: нам приходят новые снимки, их уже более полусотни. И к нашей компании добавляются новые авторы, а также новые зрители.

Да, нам нужны болельщики, ведь мы соревнуемся с командой любителей природы из литовского Висагинаса. И, должны признать, пока численное преимущество за нашими друзьями из города атомной энергии.

Жители Эстонии, мы ждем ваших фотографий, наверняка вам есть чем поделиться! Тем более, что в редакции уже появились призы:

- категория «Лес» - подарочные карты от магазина «1000 мелочей»;

- подарочные карты от магазина «1000 мелочей»; - «Дача» - подарочная продуктовая корзина от магазина SELVER;

- подарочная продуктовая корзина от магазина SELVER; - «Рыбалка» - рыболовный комплект от магазина ESPAK.

Конкурсные работы см. на www.prospekt.ee, раздел «Наедине с природой».

Свои присылайте на natalja@gazeta.ee.

Дополнительная информация по тел.: 55620450

С присланными на конкурс работами можно ознакомиться ЗДЕСЬ