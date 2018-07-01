Открытие фестиваля «Baltic Sun» начнется с велопробега и прибытия роскошной яхты в порт Нарвы

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18 июля в Нарве начнется международный музыкальный фестиваль «Baltic Sun», в котором примут участие лучшие эстонские и зарубежные артисты. В день открытия фестиваль приглашает всех желающих присоединиться к праздничному велопробегу по городу Нарва, начинающемуся в 20:00, а также посмотреть на прибытие джаз-яхты «Мохито» в порт Нарвы.

Велопробег по Нарве по маршруту автозаправочная станция CNG (Tallinna mnt 81) — Нарвский замок (Peterburi mnt 2) начнется в 20:00. Прибытие на территорию фестиваля в Нарвском замке состоится ориентировочно в 20:30. Велопробег пройдет в сопровождении музыки и будет управляться автомобилем, украшенным флажками фестиваля. Велосипедное шествие направится прямо в замок, и участники пробега смогут остаться и насладиться гала-открытием фестиваля.

В одно время с началом велопробега – в 20:00 – состоится праздничное прибытие джаз-яхты «Мохито» в порт Нарвы. Прямая трансляция обоих событий будет вестись на экранах, расположенных во дворе Нарвского замка.

Приглашаем всех гостей фестиваля на территорию фестиваля уже с 18:00, чтобы понаблюдать за этими событиями на экранах. В замке гостей будут также ждать и палатки различных заведений питания и увлекательная детская площадка.

В 21:00 состоится поднятие флага во дворе Нарвского замка, и прозвучат вступительные слова, а вслед за этим начнется грандиозный гала-концерт. Художественный руководитель первой части гала-концерта, всемирно известный дирижер Кристьян Ярви, соберёт вместе самых ярких представителей поп, электронной, рок и классической музыки Эстонии. Noëp, Эрки Пярноя, струнный квартет «Prezioso» и Сандер Мёльдер выйдут на сцену Нарвского замка в первой части гала-концерта. Во второй части гала-концерта сцену почтит легендарная Анне Вески, которая исполнит свои неувядающие хиты.

Во время фестиваля публику порадуют, в числе прочих, такие артисты как Александр Рыбак из Норвегии, Миколас Йозеф из Чехии, «Astro’n’out» из Латвии, Майя Хирасава из Швеции, Эрья Люютинен из Финляндии, ансамбли «Браво», «Billy's Band» и «The Crossroadz» из России, «Daddy Was A Milkman» и Юстинас Ярутис из Литвы, Геттер Яани, Лийс Лемсалу, Вайко Эплик & Eliit, Радар & Койт Тооме и «Curly Strings» из Эстонии. На протяжении всего фестиваля на нарвских улицах, на променаде и в парках состоятся захватывающие танцевальные представления и выставки, откроются pop-up кафе и детские игровые площадки.

Во время фестиваля «Baltic Sun» будет также возможность прокатиться на эксклюзивной «джазовой яхте», на борту которой выступят ансамбль «Titoks» – первое эстонское трио, выступающее в стиле «цыганский джаз» (19 и 20 июля), а также Сюзанна Александра и Хольгер Марьямаа (21 июля). Роскошно оборудованная яхта, которая будет ходить из Нарвы в прибрежный Нарва-Йыэсуу и обратно, ранее принадлежала «французскому Элвису Пресли» — Джонни Холлидею, и на борту этой VIP-яхты во время Каннского кинофестиваля устраивали вечеринки многие звезды кино во главе с Джонни Деппом, который организовал на яхте афтепати, посвященную премьере фильма "Пираты Карибского моря". Точное расписание и информацию о круизе можно найти на веб-сайте фестиваля по адресу https://balticsun.ee/et/kruiis.

«Цель фестиваля «Baltic Sun» – организовать посреди короткого эстонского лета четыре радостных дня полных солнечной музыки и впечатлений, собрав вместе людей со всего света. Стилистически будет представлено множество направлений: от поп-музыки до рока, от фолка до джаза, от инди до блюза. «Baltic Sun» («Балтийское солнце») – это фестиваль музыки и радости, где ждут всех, кто любит хорошую музыку, северное лето и отличную атмосферу» – говорит главный организатор фестиваля Олег Писаренко и добавляет, что первый фестиваль «Baltic Sun» является подарком к столетнему юбилею Эстонии и состоится в рамках программы торжеств ЭР100.

Дополнительная информация доступна на домашней странице фестиваля: https://balticsun.ee

Дополнительная информация о велопробеге находится на странице мероприятия в Facebook: https://www.facebook.com/events/195632971084004

Олег Писаренко

Руководитель фестиваля «Baltic Sun»