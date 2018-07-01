В мобильный банк Swedbank больше нельзя входить с карточкой паролей

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Мобильное приложение Swedbank с понедельника 16 июля доступно только со Smart-ID, Mobiil-ID, и PIN-калькулятора, с карточкой паролей больше входить нельзя.

В интернет-банк с карточкой паролей входить можно, однако осенью произойдут изменения и здесь: для клиентов, входящих с помощью карточки паролей, дневной платежный лимит с 13 сентября уменьшится до 100 евро, а с 8 ноября этого года до 1 февраля следующего года – до 50 евро.

С февраля будущего года залогиниться с карточкой паролей в интернет-банке Swedbank будет уже невозможно.

Банк SEB прекращает использование карточек паролей постепенно шаг за шагом по группам клиентов, каждому клиенту направляя персональное извещение о прекращении действия карточек за два месяца до наступления этого срока.

Coop Pank еще не решил, когда окончательно откажется от использования карточек паролей , однако выдачу новых таких карточек банк прекратил в августе прошлого года.

15 ноября 2017 года Рийгикогу принял закон о платежных учреждения и цифровых средстввх, которым ужесточены требования обеспечения безопасности к платежам в интернете. Предусмотрены внедрение современных требований обеспечения безопасности для онлайн-платежей, что уменьшает объем использования карточек паролей. Проект также приводит законы Эстонии в согласование с новой директивой ЕС по платежным услугам.

Директивы ЕС по обеспечению требований безопасности вступают в силу в полном объеме ориентировочно в конце 2019 года, поэтому и прекращается и использование карточек паролей в интернет-банках.

BNS