«Наедине с природой»: наш конкурс становится международным!

Дата публикации: 6-07-2018, 13:32 Просмотрено: 320

Дорогие друзья! Вы, конечно, продолжаете охотиться за удачным кадром… Но и сам наш конкурс поймал удачу: присоединиться к нему пожелали жители литовского города Висагинас, ставшего в свое время широко известным благодаря построенной там Игналинской АЭС. Атомная станция давно прекратила свою работу, а Висагинас живет — и живет интересно, в том числе и в творческом отношении.

Места там, как вы скоро убедитесь, очень красивые. Что само по себе, безусловно, хорошо, но для эстонских участников фотоконкурса осложняет задачу: ведь мы теперь будем участвовать не только в индивидуальном соревновании. Мы будем СОРЕВНОВАТЬСЯ КОМАНДАМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: литовский портал news.tts.lt против эстонского www.prospekt.ee.

Лучшей будет признана та команда, на чей счет будет записано наибольшее количество персональных побед.

Итак, фотоработы, присылаемые на конкурс «Наедине с природой», соревнуются в 3-х категориях:

I. ДАЧА (2 победителя).

II. РЫБАЛКА (2 победителя).

III. ЛЕС (2 победителя).

Плюс один поощрительный приз.

О призах и наградах — в следующий раз.

С присланными на конкурс работами можно ознакомиться ЗДЕСЬ