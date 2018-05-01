Видео. Бессмертный полк в Нарве

ПраздникВидео. Бессмертный полк в Нарве
Дата публикации: Сегодня, 15:52 Просмотрено: 134
После 14 часов колонна Бессмертного полка проследовала с Петровской площади к Братской могиле.
Бессмертный полк
Бессмертный полк -
он гимн России,
Народной памяти река!
Какою кровью оросили
Ее прошедшие века...
Идут защитников потомки.
В них есть связующая нить.
Они без труб призывных громких
Их путь готовы повторить.
Зачем спасали мы Европу
И целый мир от упырей?
Они забыли смертный опыт
И наших павших сыновей.
Опять приблизились
к границе,
готовя страшную войну.
Ведь не успеют помолиться, проклясть чертей и сатану.
Бессмертный полк -
душа России,
Непобедимая душа!
И чем бы бесы не грозили,
У них не выйдет ни шиша!
Борис Хмелев
Нарва, 5 августа 2016 г.