Видео. Бессмертный полк в Нарве

Дата публикации: Сегодня, 15:52 Просмотрено: 134

После 14 часов колонна Бессмертного полка проследовала с Петровской площади к Братской могиле.

Бессмертный полк

Бессмертный полк -

он гимн России,

Народной памяти река!

Какою кровью оросили

Ее прошедшие века...

Идут защитников потомки.

В них есть связующая нить.

Они без труб призывных громких

Их путь готовы повторить.

Зачем спасали мы Европу

И целый мир от упырей?

Они забыли смертный опыт

И наших павших сыновей.

Опять приблизились

к границе,

готовя страшную войну.

Ведь не успеют помолиться, проклясть чертей и сатану.

Бессмертный полк -

душа России,

Непобедимая душа!

И чем бы бесы не грозили,

У них не выйдет ни шиша!

Борис Хмелев

Нарва, 5 августа 2016 г.