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СЕГОДНЯ, 9 мая в 13.00 в Нарве на Петровской площади пройдет митинг-концерт, посвященный Дню Победы. Он будет продолжаться приблизительно 1 час. Затем начнется шествие праздничной колонны к Братской могиле (Нарвский порт). В этой колонне будет место и для Бессмертного полка.

9 Мая в Нарве © Sputnik / Евгений Ашихмин

Бессмертный полк

Бессмертный полк -

он гимн России,

Народной памяти река!

Какою кровью оросили

Ее прошедшие века...

Идут защитников потомки.

В них есть связующая нить.

Они без труб призывных громких

Их путь готовы повторить.

Зачем спасали мы Европу

И целый мир от упырей?

Они забыли смертный опыт

И наших павших сыновей.

Опять приблизились

к границе,

готовя страшную войну.

Ведь не успеют помолиться, проклясть чертей и сатану.

Бессмертный полк -

душа России,

Непобедимая душа!

И чем бы бесы не грозили,

У них не выйдет ни шиша!

Борис Хмелев

Нарва, 5 августа 2016 г.