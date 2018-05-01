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ПраздникБессмертный полк

Дата публикации: Сегодня, 08:08 Просмотрено: 507

СЕГОДНЯ, 9 мая в 13.00 в Нарве на Петровской площади пройдет митинг-концерт, посвященный Дню Победы. Он будет продолжаться приблизительно 1 час. Затем начнется шествие праздничной колонны к Братской могиле (Нарвский порт). В этой колонне будет место и для Бессмертного полка.

 

Бессмертный полк

9 Мая в Нарве © Sputnik / Евгений Ашихмин

Бессмертный полк

Бессмертный полк -
он гимн России,
Народной памяти река!
Какою кровью оросили
Ее прошедшие века...

Идут защитников потомки.
В них есть связующая нить.
Они без труб призывных громких
Их путь готовы повторить.

Зачем спасали мы Европу
И целый мир от упырей?
Они забыли смертный опыт
И наших павших сыновей.

Опять приблизились
к границе,
готовя страшную войну.
Ведь не успеют помолиться, проклясть чертей и сатану.

Бессмертный полк -
    душа России,
Непобедимая душа!
И чем бы бесы не грозили,
У них не выйдет ни шиша!

 

Борис Хмелев
Нарва,  5 августа 2016 г.

Бессмертный полк

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