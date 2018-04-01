«Бессмертный полк»: «...не уважать оной есть постыдное малодушие»

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В самом сердце России — в Москве, в Государственном Кремлевском дворце, — прошел IV гала-концерт акции «Спасибо за верность, потомки!», художественным руководителем которой является народный артист Советского Союза Василий Лановой (акция была создана в 2013 году в целях сохранения памяти о павших и живых героях Великой Отечественной войны, их вкладе в общую Победу). Грандиозный концерт накануне Дня Победы стал творческим предисловием к шествию «Бессмертный полк», которое, согласно традиции, с каждым годом набирающей все большую силу, 9 мая пройдет не только в Москве и разных уголках России, но и во многих точках Земного шара. Понесут портреты своих родственников — славных победителей фашизма — и в Эстонии.

Перед концертом в Малом зале Государственного Кремлевского дворца состоялась встреча региональных делегаций акции «Бессмертный полк» с сопредседателем этого общественного движения Василием Лановым и членами Центрального штаба движения — знаменитыми актерами Михаилом Ножкиным и Александром Михайловым. На ней и на концерте побывал и московский корреспондент газеты «Виру Проспект».

- Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие, — привел Лановой слова Пушкина, которые точно характеризуют движение «Бессмертный полк», становящееся все популярнее не только по всей России, по всему миру.

- Это — очень важное и ответственное движение, которое родилось семь-восемь лет назад, шесть, как считают официально. К настоящему времени оно разрослось до такой степени, что уже и за границей не первый год русичи делают проходы с портретами 8 и 9 мая, — заметил Василий Семенович.

- Потребность в нем была давно, наконец народ проснулся, — говорит о «Бессмертном полку» Михаил Ножкин, к слову, автор незабвенной песни «Последний бой». — И это всенародное шествие стало важнейшим событием за все 70 послевоенных лет. Оно получилось межнациональным, межвозрастным. Вот идет народ — старые, малые, русские, армяне, грузины, евреи... Остановить его никто не может!

- Никогда не жалуйся на время, в котором ты живешь, ибо ты рожден, чтобы это время сделать немного лучше, — процитировал Александр Михайлов русского писателя Ивана Ильина. — Это — простая формула, которая относится и к сторонникам «Бессмертного полка».

Ну а концерт на главной сцене Кремлевского дворца открыл Иосиф Кобзон и хор Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации песней «Поклонимся великим тем годам». Зал Кремля слушал и подпевал стоя. И еще много раз за концерт многочисленная публика в едином порыве вставала в честь победы над фашизмом и воинов-победителей, заслужившим эту победу для будущих поколений, живущих во многих странах мира.

Также в большом праздничном концерте, который прошел при поддержке Благотворительного фонда «Память поколений», приняли участие Юрий Антонов, Олег Газманов, Сергей Мазаев, Николай Басков, Таисия Повалий, Екатерина Гусева, Зара и другие любимцы публики, а также Государственный ансамбль танца имени Игоря Моисеева, Государственный академический Кубанский казачий хор. Марина Девятова исполнила любимую всеми «Катюшу» вместе с певцами из Италии и Франции — Лукой Латтанцио и Гийомом Ратом. Красивым финалом музыкального представления стала песня «День Победы», конечно же, в исполнении Льва Лещенко.

Вечером 9 мая этот концерт покажет телеканал «Россия».

В своем послании зрителям концерта и участникам «Бессмертного полка» в разных странах президент России Владимир Путин, которое зачитал Василий Лановой, отметил, что память о беспримерном подвиге нашего народа объединяет все поколения, помогает выстоять в любых испытаниях, вдохновляет на новые свершения. А такие яркие общественные инициативы как «Бессмертный полк» очень важны, они идут от самого сердца, служат патриотическому воспитанию молодежи, формированию у юношей и девушек активной жизненной и гражданской позиции, ответственности за будущее.

Наталья Колобова, из Москвы

Фото предоставлено пресс-службой Государственного Кремлевского дворца