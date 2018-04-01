Учимся бегать и готовимся к Нарвскому энергетическому забегу

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Спортивный клуб Мотус (MOTUS spordiklubi) предлагает всем желающим подготовиться к главному беговому событию 2018 года - Narva Energiajooks.

NB! Во время подготовительного курса участникам мы рассказываем про экипировку, правильное питание, психологию бега и делимся многими другими теоретическими знаниями.

Программа курса «Бегай с умом 2018» рассчитана на 6 недель, что позволит показать вам желаемый результат и получить удовольствие от забега по родному городу.

Неважно, в какой спортивной форме вы сейчас находитесь – всего за 1,5 месяца подготовки вы сможете пробежать свои первые 6 км на любительских соревнованиях.

У вас уже есть беговые кроссовки и желание одержать маленькую победу? Так поставьте себе выполнимую цель, ради которой вы с пользой для своего здоровья и кругозора потратите 6 недель тренировок на свежем воздухе.

Период подготовки – до 6 июня, всего 11 тренировок.

Тренировки проводятся по понедельникам и пятницам в 18:30 на Äkkeküla.

Тренировки проводит тренер Андрей Масалскис. Андрей- студент Латвийской академии спортивной педагогики по специальности «тренер по лёгкой атлетике»; неоднократный участник забегов как на короткие, так и на длинные дистанции. Со спортом Андрей дружит с самого детства. Для него спорт - жизнь. Благодаря практическим знаниям, полученным в многочисленных соревнованиях, и теоретическим знаниям, полученным в академии Андрей поможет вам подготовится к забегу как психологически, так и физически.

Стоимость курса: 20 евро/с человека

Регистрация по е-майлу: info@motus.ee. Укажите в письме свои данные, опыт бега и возраст.

До встречи на пробежках!

Команда MOTUS spordiklubi