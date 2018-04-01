«Просим утренний рейс автобуса 39 пустить с заходом в Kaseke”

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Редакционная почта свидетельствует о том, что недавно вступившее в действие новое автобусное расписание нуждается в коррекции. Подтверждение тому — в очередном письме наших читателей.

«Уважаемая редакция!

Мы — члены садоводческого товарищества Kaseke („Березка”) - убедительно просим помочь нам исправить существующую ошибку в новом автобусном расписании маршрута №39.

В рабочие дни первый автобус к нам приходит в 13.34. За 50 лет лет нашего товарищества такого еще не было.

Мы пожилые люди, и не у всех имеется личный транспорт. Сейчас нужно везти рассаду и прочее снаряжение. Нам говорят, что не хватает автобусов, но мы лишних рейсов и не просим.

Посмотрите расписание: два рейса подряд автобус №39 идет в сады Ольгинские, в Kaseke не заходит. Хотя едет мимо наших садов.

Уважаемый Игорь Круглов - старший специалист по организации автобусного движения! Мы просим вас пустить рейс автобуса №39 в 9.35 с заходом в сады Kaseke. Многие годы автобусы ходили сначала в Kaseke, а затем шли в Ольгинские, так как сады находятся в одном направлении. Остальное расписание нас устраивает — как в рабочие дни, так и в выходные. Исправьте, пожалуйста, ошибку!

По поручению садоводов товарищества Павел РУДАКОВ»