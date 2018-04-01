Закончен сбор подписей против вырубок леса вокруг Нарва-Йыэсуу

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Сбор подписей в поддержку обращения представителей общественности, садовых товариществ, жителей Нарва-Йыэсуу и Нарвы «Спасём леса Нарва-Йыэсуу!» завершен. Предоставить свою дигитальную подпись под обращением больше нельзя. Согласно данным сайта rahvaalgatus.ee, собрано 1111 подписей, ещё более тысячи человек поставили свои подписи под бумажным форматом обращения.

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Более точные цифры активисты-сборщики подписей обещают сообщить чуть позже, после подсчёта всех голосов. Затем обращения с подписями будут отправлены мэру Нарва-Йыэсуу и Нарвскому городскому собранию.

Организаторы акции сердечно благодарят всех, кто не остался равнодушным и проявил гражданскую активность.

-Далее мы планируем отправить обращение вместе с подписями в Рийгикогу на рассмотрение депутатов Государственного собрания. Надеемся, что мнение местных жителей будет услышано, - говорят организаторы акции.

Рассмотрение обращения может занять время, поэтому все, поставившие дигитальную подпись, могут заказать на сайте электронное оповещение о ходе процесса, нажав на кнопку «Закажите оповещение».