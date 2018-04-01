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В центре вниманияЗакончен сбор подписей против вырубок леса вокруг Нарва-Йыэсуу

Дата публикации: Сегодня, 12:24 Просмотрено: 101

Сбор подписей в поддержку обращения представителей общественности, садовых товариществ, жителей Нарва-Йыэсуу и Нарвы «Спасём леса Нарва-Йыэсуу!» завершен. Предоставить свою дигитальную подпись под обращением больше нельзя. Согласно данным сайта rahvaalgatus.ee, собрано 1111 подписей, ещё более тысячи человек поставили свои подписи под бумажным форматом обращения.

Закончен сбор подписей против вырубок леса вокруг Нарва-Йыэсуу

Промышленная вырубка лесов в окрестностях Нарва-йыэсуу пока не остановлена

Более точные цифры активисты-сборщики подписей обещают сообщить чуть позже, после подсчёта всех голосов. Затем обращения с подписями будут отправлены мэру Нарва-Йыэсуу и Нарвскому городскому собранию.

Организаторы акции сердечно благодарят всех, кто не остался равнодушным и проявил гражданскую активность. 

-Далее мы планируем отправить обращение вместе с подписями в Рийгикогу на рассмотрение депутатов Государственного собрания. Надеемся, что мнение местных жителей будет услышано, - говорят организаторы акции. 

Рассмотрение обращения может занять время, поэтому все, поставившие дигитальную подпись, могут заказать на сайте электронное оповещение о ходе процесса, нажав на кнопку «Закажите оповещение».

Закончен сбор подписей против вырубок леса вокруг Нарва-Йыэсуу

 

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