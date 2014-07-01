Коммерческое дело года Ида-Вирумаа - ввод контейнерного терминала в Силламяэ.

ЭкономикаКоммерческое дело года Ида-Вирумаа - ввод контейнерного терминала в Силламяэ.
Титул коммерческого дела года 2017 Ида-Вирумаа получил акционерное общество Силстеве действующий в порту Силламяэ за ввод нового терминала контейнерных перевозок.
Для порта Силламяэ ввод нового контейнерного терминала и открытие регулярного сообшения является знаменательным шагом развития, который предлагает возможности новых связей для предприятий всего региона.
По словам одного организатора конкурса, руководилеля Йыхвиского Представительства Торгово-Промышленной Палаты Эстонии Маргуса Илмяърв, значительным является то, что терминал контейнерных перевозок начал работу в напряженное время для транзитного серктора. «Сушественно и то, что открытие нового транспортного канала влияет положительно на предпринимательство Ида-Вирумаа, так как предоставдяет возможность быстрее экспортировать свою продукцию на внешгие рынки.» сказал Илмяърв.
Номинентами коммерческого дела Ида-Вирумаа были названы и OÜ VKG Kaevandused, добывающий сланец в волости Мяэтагусе и мебельное предприятие в Кохтла-Ярве TNC-Components.
Благодаря умным разработкам по увеличению производства, шахта Оямаа OÜ VKG Kaevandused превосходила проектную мощьность. Благодаря этому предприятие, где средняя зарплата брутто превышает 1800 евро, создало почти 100 новых мест работы.
TNC-Components за год увеличил оборот почти на треть и создал десятки новых мест работы.
Кроме титула коммерческое дело года в усадьбе Мяэтагусе объявили победителей конкурса «Предприятие года Ида-Вирумаа 2017» еще в шести категориях: OÜ VR Koda (Малое предприятие года Ида-Вирумаа), OÜ Trogar (Туристическое предприятие года Ида-Вирумаа), OÜ Purtse Pruulikoda (Новичок года Ида-Вирумаа), OÜ Liisbet Invest (Внедритель евроденег года Ида-Вирумаа), TTÜ Virumaa Kolledzh (Друг предпринимателей года Ида-Вирумаа) и Seiklusmaa TV (Предприимчивое дело молодежи года Ида-Вирумаа).
Конкурс признания предприятий Ида-Вирумаа организовали Ида-Вируский Центр Предпринимательства, Йыхвиское Представительство Торгово-Промышелнной Палаты Эстонии, Ида-Вируская Уездная Управа, Союз Самоуправлений Ида-Вирумаа, ЦУ Развития Промышленных Зон Ида-Вирумаа, Йыхвиский инфоцентр Europe Direct и Ида-Вируская газета Северное Побережье». На конкурс были предствалены более 60 предприятий и учреждений.
Пилле Сээт
Член правления ЦУ Ида-Вируского Центра Предпринимательства
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