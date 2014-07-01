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Экономика
Нарвский центр «Toyota» благодаря фирме Rapid Security досрочно достиг важной цели

Дата публикации: Сегодня, 17:13

Нарвский центр «Toyota» благодаря фирме Rapid Security досрочно достиг важной цели

 

В понедельник нарвский автомобильный центр «Toyota» торжественно передал фирме Rapid Security четыре фургона Toyota Proace, благодаря чему автомобильный центр уже этим летом достиг запланированного на конец года объема продаж в размере 100 автомобилей, а услуги Rapid Security стали еще более эффективными в Ида-Вирумаа.

По словам исполнительного директора Elke Grupp Вейко Кару, сотрудничество с фирмой Rapid Security стало знаковым, поскольку цели обоих предприятий заключаются в том, чтобы предлагать в Восточной Эстонии услуги высшего качества.

«Мы открыли нарвский автомобильный центр «Toyota» в конце января и надеялись к концу года продать 100 автомобилей. Однако эта цель уже выполнена к настоящему времени», – сообщил Кару. Нарва, как и вся Северо-Восточная Эстония, является развивающимся и обладающим большим потенциалом регионом, где имеется большой спрос на высококачественные услуги. Доказательством тому служит как открытие нарвского автомобильного центра «Toyota», так и стремительное развитие Rapid Security.

По словам руководителя предприятия и эксперта по охранным системам Валло Пылдма, решение Rapid Security склонилось в пользу Toyota благодаря хорошим показателям модели Proace и наличию сервисной сети Toyota, охватывающей всю Эстонию.

«Если вы являетесь общеэстонским предприятием на деле, а не на словах, то для автомобильного парка предприятия недостаточно наличия фирменного представительства марки только в Таллинне», – подчеркнул Пылдма. «Главный офис Rapid Security расположен в Швеции, эстонский офис – в Харьюмаа, центр управления охранными услугами – в Нарве, а клиенты – по всей Эстонии. Нам нужно было получить не просто новые автомобили, а партнера, предлагающего надежные автомобили и качественноке обслуживание по всей Эстонии».

Пылдма подтвердил, что Toyota соответствовала обоим условиям, поскольку Proace представляет собой легковой автомобиль с образцовыми свойствами, а от нарвского центра управления Rapid Security можно за несколько минут доехать до нарвского автомобильного центра «Toyota», который является одним из наиболее современных в Эстонии. «Значительная часть нашей работы связана с охранным оборудованием. Грузоподъемность Proace позволяет нам сократить количество поездок, а важность экономичности не нуждается в пояснении», – отметил Пылдма.

Вейко Кару добавил, что сотрудничество с Rapid Security началось буквально в тот момент, когда экскаватор начал рыть котлован под фундамент нарвского автомобильного центра, поскольку именно предприятие Rapid Security охраняло строительную площадку. «Важно, чтобы здешние предприятия доверяли друг другу – именно так мы сможем ускорить развитие региона», – сказал Кару. – «Близость и прозрачность – это те ключевые понятия, которые важны для наших клиентов. Мы рады, что мы заслужили доверие местного населения».

Toyota представила на рынке фургоны Proace в прошлом году. Гибкие возможности комплектации делают эту модель доступной как в короткой, так и в длинной версиях, и данная модель поможет как при повседневных небольших грузоперевозках, так и при перевозке людей.

Новый нарвский автомобильный центр «Toyota», оснащенный интерактивными решениями, расположен в бизнес-парке «Нарва» в Ольгина, и общая площадь сервисных помещений составляет 1 600 квадратных метров. Этот центр представляет собой торговое представительство, где предлагается комплексное обслуживание и выставлен весь модельный ряд Toyota.

Помимо продажи и сервиса автомобилей, Toyota предлагает собственные страховку и лизинг, услугу рассмотрения ущерба, продажу покрышек, разнообразные электронные услуги, автомойку и т. д. Предприятие Elke Grupp стремилось при помощи нарвского представительства стать ближе к своим нынешним и потенциальным клиентам.

Современный центр управления Rapid Security в Нарве обслуживает, помимо эстонских клиентов, также клиентов из Латвии и Литвы. Решение об открытии центра управления за пределами Таллинна обусловлено приверженностью владельца Rapid Security, шведского предпринимателя Матса Габриэлссона идее развития Нарвы. «Габриэлссона можно назвать горячим поклонником Нарвы, и его целью является развитие Нарвы и создание там как можно большего числа рабочих мест», – рассказал Пылдма. – «В настоящее время в первом здании, сданном в рамках разработки территории Кренгольма, расположен самый современный в Прибалтике и специально спроектированный для этой цели центр управления охранной фирмы».

Охранная фирма взяла в лизинг автомобили Toyota Proace в рамках комплексной услуги лизинга, предоставляемой деловым партнером Toyota, предприятием по аренде автомобилей Avise.

 

ELKE Grupp – это состоящий из 12 предприятий концерн, чьим основным видом деятельности являются продажа и послепродажное обслуживание легковых автомобилей. В Эстонии, Латвии и Литве действует 9 автомобильных центров, в которых представлены автомобильные марки Toyota и Lexus. Концерн, в котором насчитывается более 300 работников, продает в среднем по 6 500 легковых автомобилей в год и в рамках послепродажного сервиса обслуживает свыше 100 000 визитов клиентов. История концерна началась в 1990 году, когда открылось старейшее дочернее предприятие – представительство «Toyota» в Таллинне ELKE AUTO AS.

Rapid Security – высокотехнологичное охранное предприятие, которое предлагает взыскательным корпоративным клиентам решения электронной и физической охраны и частным клиентам – разнообразные пакеты для охраны жилья и территории; с целью обеспечения оперативной охранной услуги в каждом регионе Эстонии Rapid Security использует как свои охранные патрули, так и патрули партнеров по сотрудничеству. Охранная фирма принадлежит шведскому предпринимателю Матсу Габриэлссону.

 

Валло Пылдма,
председатель правления/исполнительный директор Rapid Security OÜ

Вейко Кару,
председатель правления/исполнительный директор ELKE Grupi AS

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Нарвский центр «Toyota» благодаря фирме Rapid Security досрочно достиг важной цели Нарвский центр «Toyota» благодаря фирме Rapid Security досрочно достиг важной цели Нарвский центр «Toyota» благодаря фирме Rapid Security досрочно достиг важной цели Нарвский центр «Toyota» благодаря фирме Rapid Security досрочно достиг важной цели Нарвский центр «Toyota» благодаря фирме Rapid Security досрочно достиг важной цели Нарвский центр «Toyota» благодаря фирме Rapid Security досрочно достиг важной цели Нарвский центр «Toyota» благодаря фирме Rapid Security досрочно достиг важной цели Нарвский центр «Toyota» благодаря фирме Rapid Security досрочно достиг важной цели
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