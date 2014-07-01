Нарвский центр «Toyota» благодаря фирме Rapid Security досрочно достиг важной цели

ЭкономикаНарвский центр «Toyota» благодаря фирме Rapid Security досрочно достиг важной цели
В понедельник нарвский автомобильный центр «Toyota» торжественно передал фирме Rapid Security четыре фургона Toyota Proace, благодаря чему автомобильный центр уже этим летом достиг запланированного на конец года объема продаж в размере 100 автомобилей, а услуги Rapid Security стали еще более эффективными в Ида-Вирумаа.
По словам исполнительного директора Elke Grupp Вейко Кару, сотрудничество с фирмой Rapid Security стало знаковым, поскольку цели обоих предприятий заключаются в том, чтобы предлагать в Восточной Эстонии услуги высшего качества.
«Мы открыли нарвский автомобильный центр «Toyota» в конце января и надеялись к концу года продать 100 автомобилей. Однако эта цель уже выполнена к настоящему времени», – сообщил Кару. Нарва, как и вся Северо-Восточная Эстония, является развивающимся и обладающим большим потенциалом регионом, где имеется большой спрос на высококачественные услуги. Доказательством тому служит как открытие нарвского автомобильного центра «Toyota», так и стремительное развитие Rapid Security.
По словам руководителя предприятия и эксперта по охранным системам Валло Пылдма, решение Rapid Security склонилось в пользу Toyota благодаря хорошим показателям модели Proace и наличию сервисной сети Toyota, охватывающей всю Эстонию.
«Если вы являетесь общеэстонским предприятием на деле, а не на словах, то для автомобильного парка предприятия недостаточно наличия фирменного представительства марки только в Таллинне», – подчеркнул Пылдма. «Главный офис Rapid Security расположен в Швеции, эстонский офис – в Харьюмаа, центр управления охранными услугами – в Нарве, а клиенты – по всей Эстонии. Нам нужно было получить не просто новые автомобили, а партнера, предлагающего надежные автомобили и качественноке обслуживание по всей Эстонии».
Пылдма подтвердил, что Toyota соответствовала обоим условиям, поскольку Proace представляет собой легковой автомобиль с образцовыми свойствами, а от нарвского центра управления Rapid Security можно за несколько минут доехать до нарвского автомобильного центра «Toyota», который является одним из наиболее современных в Эстонии. «Значительная часть нашей работы связана с охранным оборудованием. Грузоподъемность Proace позволяет нам сократить количество поездок, а важность экономичности не нуждается в пояснении», – отметил Пылдма.
Вейко Кару добавил, что сотрудничество с Rapid Security началось буквально в тот момент, когда экскаватор начал рыть котлован под фундамент нарвского автомобильного центра, поскольку именно предприятие Rapid Security охраняло строительную площадку. «Важно, чтобы здешние предприятия доверяли друг другу – именно так мы сможем ускорить развитие региона», – сказал Кару. – «Близость и прозрачность – это те ключевые понятия, которые важны для наших клиентов. Мы рады, что мы заслужили доверие местного населения».
Toyota представила на рынке фургоны Proace в прошлом году. Гибкие возможности комплектации делают эту модель доступной как в короткой, так и в длинной версиях, и данная модель поможет как при повседневных небольших грузоперевозках, так и при перевозке людей.
Новый нарвский автомобильный центр «Toyota», оснащенный интерактивными решениями, расположен в бизнес-парке «Нарва» в Ольгина, и общая площадь сервисных помещений составляет 1 600 квадратных метров. Этот центр представляет собой торговое представительство, где предлагается комплексное обслуживание и выставлен весь модельный ряд Toyota.
Помимо продажи и сервиса автомобилей, Toyota предлагает собственные страховку и лизинг, услугу рассмотрения ущерба, продажу покрышек, разнообразные электронные услуги, автомойку и т. д. Предприятие Elke Grupp стремилось при помощи нарвского представительства стать ближе к своим нынешним и потенциальным клиентам.
Современный центр управления Rapid Security в Нарве обслуживает, помимо эстонских клиентов, также клиентов из Латвии и Литвы. Решение об открытии центра управления за пределами Таллинна обусловлено приверженностью владельца Rapid Security, шведского предпринимателя Матса Габриэлссона идее развития Нарвы. «Габриэлссона можно назвать горячим поклонником Нарвы, и его целью является развитие Нарвы и создание там как можно большего числа рабочих мест», – рассказал Пылдма. – «В настоящее время в первом здании, сданном в рамках разработки территории Кренгольма, расположен самый современный в Прибалтике и специально спроектированный для этой цели центр управления охранной фирмы».
Охранная фирма взяла в лизинг автомобили Toyota Proace в рамках комплексной услуги лизинга, предоставляемой деловым партнером Toyota, предприятием по аренде автомобилей Avise.
ELKE Grupp – это состоящий из 12 предприятий концерн, чьим основным видом деятельности являются продажа и послепродажное обслуживание легковых автомобилей. В Эстонии, Латвии и Литве действует 9 автомобильных центров, в которых представлены автомобильные марки Toyota и Lexus. Концерн, в котором насчитывается более 300 работников, продает в среднем по 6 500 легковых автомобилей в год и в рамках послепродажного сервиса обслуживает свыше 100 000 визитов клиентов. История концерна началась в 1990 году, когда открылось старейшее дочернее предприятие – представительство «Toyota» в Таллинне ELKE AUTO AS.
Rapid Security – высокотехнологичное охранное предприятие, которое предлагает взыскательным корпоративным клиентам решения электронной и физической охраны и частным клиентам – разнообразные пакеты для охраны жилья и территории; с целью обеспечения оперативной охранной услуги в каждом регионе Эстонии Rapid Security использует как свои охранные патрули, так и патрули партнеров по сотрудничеству. Охранная фирма принадлежит шведскому предпринимателю Матсу Габриэлссону.
Валло Пылдма,
председатель правления/исполнительный директор Rapid Security OÜ
Вейко Кару,
председатель правления/исполнительный директор ELKE Grupi AS
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