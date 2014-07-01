Ресторан пляжного здания пока не имеет названия

Дата публикации: Сегодня, 17:28

Зато хозяин уже есть. Руслан Дышкант сообщил «ВП», что твердо намерен на этой неделе подписать договор аренды, согласно которому в течение 10 лет он и его компаньон Александр Кириллов будут содержать ресторан на площади в 314 кв. м.

Десятилетие — срок немалый, но опытные бизнесмены смотрят далеко вперед. Руслан Дышкант надеется, что аренду продлят. Иначе нет смысла открывать ресторан, вкладывать капитал, рекламировать, завоевывать признательность, ждать поступления прибыли.

Как все амбициозные бизнесмены, Руслан и Александр продумали свои шаги до мелочей, оценили возможные риски и пришли к выводу, что сил на осуществление задуманного у них хватит. К тому же, если что-нибудь не получится, через год контракт можно пересмотреть.

По поводу оформления удалось выяснить, что сейчас идет обсуждение интерьера будущего ресторана и работа с дизайнерами. Дело в том, что, как сообщила Софья Хомякова, руководитель Linna Arendus, в чьем ведении находится пляжное здание, стиль оформления ресторана, а также его название необходимо согласовать с данной организацией. На вопрос, не замедлит ли это условие процесс и не остудит ли творческий пыл арендаторов, Руслан ответил, что дизайнерские находки будут воплощены в соотношении 50 на 50, то есть половина идей поступит от арендаторов, половина от города, не говоря о том, что многие задумки совпадают.

Четыре года ресторанные площади стояли бесхозными. Устраивались конкурсы для арендаторов, то и дело возникали фигуры бизнесменов, готовых открыть ресторан, вносились залоги, подписывались предварительные документы, однако каждый раз что-то случалось. Договор аренды так и не был заключен. Может быть, это судьба? Руслан считает: бизнесмены не верят в высшие силы, они творят своими руками. К тому же, в 2014 году Руслан и Александр также участвовали в конкурсе, однако в самый последний момент заключение договора сорвалось.

Зато в этом году сумма аренды составила 2001 евро в месяц, тогда как в 2014 г. — 2014 евро. «Не зря ждали три года, — шутит Руслан, — отыграли 13 евро!»

В ресторан пляжного здания в Липовой ямке уже завезли часть мебели. Светлана Зайцева

Одним из препятствий для бизнесменов, подумывавших арендовать площадь под ресторан, было то, что город отказывался предоставить в аренду террасу, располагающуюся вплотную к ресторану.

Однако такое положение вещей нынешних арендаторов не смущает. Руслан по этому поводу высказался однозначно. «Мне кажется, что нельзя лишать горожан места для отдыха. Буду рад, если люди станут гулять и проводить время на террасе».

Многих беспокоит, а окупится ли ресторан, будут ли его посещать, не далековато ли от центра? Руслан этих опасений не разделяет. «Здесь уникальное место, — сказал он. — Оно уникально не только для Нарвы, но и для всей Эстонии или даже Европы. Две старинные крепости, умиротворяющая душу река, шведский лев... Историю можно изучать!» Руслан уверен: ресторан посещать будут.

В целом у Руслана и Александра в Нарве скоро будет целых три точки: к известному действующему ресторану «Old Trafford» добавится шаверма на Петровской площади, и ресторан в пляжном здании, пока без названия (которое, правда, придумано, но составляет коммерческую тайну).

Сергей Трохачев







