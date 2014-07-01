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Экономика
Зарплаты в детсадах поднимут и уравняют

Дата публикации: Сегодня, 11:47

С 1 сентября зарплата педагогов детских садов в Нарве будет составлять 840 евро (брутто).

 

Зарплаты в детсадах поднимут и уравняют

Государство дает именно 85 процентов прибавки к зарплатам,  и только 15 процентов доплатит город.

 

Повышение касается также социальных педагогов, логопедов, психологов, музыкальных работников, учителей эстонского языка и плавания и других. Ставка для этих специалистов будет одинаковой, тогда как сейчас зарплаты младших и старших педагогов, а также педагогов с высшим и средне-специальным образованием различаются.

В четверг 10 августа депутаты горсобрания приняли соответствующие изменения, тем самым дав согласие на участие в государственной программе повышения зарплат в детских садах. Государство перечислит именно 85 процентов прибавки,  и только 15 процентов доплатит город.

Госпрограмма предусматривает, что повышение зарплат продолжится, но в последующих повышениях участие местного самоуправления будет уже гораздо больше. Как рассказал депутатам заместитель руководителя Отдела культуры Дмитрий Вергун, с 1 января 2018 года зарплаты планируется поднять до 893 евро, а с 1 января 2019 года - до 945 евро.

План следующих повышений, однако, не был зафиксирован в постановлении горсобрания. Группа депутатов под руководством Андрея Чухляева предложила поправку, согласно которой зарплата педагогов в детсадах с нового года составит 85 процентов от зарплаты педагогов общеобразовательных школ (в деньгах это составит 892 евро 50 центов).

- Почему мы делаем сегодня только один шаг? Нужно сразу делать и следующие шаги, - заявил депутат Чухляев. - Тем более, что заведующая Отделом культуры госпожа Лутус уже объявила в газете, что на ближайшие 4 года запланировано повышение.

Дмитрий Вергун не согласился с этим предложением.

- Логичнее этот вопрос рассматривать вместе с бюджетом 2018 года, - сказал он. - Сейчас мы рассматриваем дополнение бюджета 2017 года.

Депутаты поспорили о том, достаточно ли принятия одного повышения зарплаты, чтобы государство поняло, что город согласен и на последующие повышения. Но в итоге проголосовали только за первое повышение зарплаты педагогам детсадов - с сентября. На этой же сессии горсобрание одобрило соответствующие изменения в городском бюджете текущего года.

 

Николай Андреев
Зарплаты в детсадах поднимут и уравняют

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