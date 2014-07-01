Нарвских предпринимателей с креативным мышлением зовут на OBJEKT

ЭкономикаНарвских предпринимателей с креативным мышлением зовут на OBJEKT
Хотя нарвский инкубатор творческой индустрии OBJEKT планирует открыть свои двери лишь в сентябре следующего, 2018 года, его создатели уже сегодня готовы принимать заявки на участие в программе бизнес-инкубатора от молодых предприятий и креативных предпринимателей. Пока - по электронной почте.
«Чайный вечер» с членом правления нарвского инкубатора творческой индустрии OBJEKT Яной Павленковой (в центре),
дизайнером Марией Осиповской (слева) и представителями стартапа SprayPrinter. Яна Павленкова: «Вам кажется,
что ваша идея просто супер, но ее невозможно осуществить? Тогда вам — к нам!» Заявки на участие в инкубаторе можно отправлять
на электронную почту info@objekt.is. Фото: Светлана Зайцева
Об этом было объявлено Яной Павленковой, членом правления инкубатора, на «Чайном вечере», который прошел на минувшей неделе в очень живописном месте — в Тойла, на берегу моря, у Toila Sadamasalong. Сюда были приглашены творческие предприниматели и журналисты на встречу с представителями стартапа SprayPrinter и дизайнером Brand Effect Марией Осиповской.
Из Тарту — в Силиконовую Долину
По словам Яны Павленковой, это уже не первая встреча потенциальных клиентов инкубатора творческой индустрии в таком вот оригинальном (вполне креативном) формате. До этого «Чайный вечер» уже собирал интересующихся творческой экономикой уезда, а следующее мероприятие снова пройдёт в Тойласком Sadamasalong 24 августа. И на нем можно будет узнать о возможностях программ Tehnopol, Digix, PESA и Prototron, услышать об опыте работы инкубатора Tehnopol.
- Мы приглашаем на наши вечера всех, кто относит себя к представителям творческой индустрии или хотел бы видеть себя в их рядах, знакомим их с историями успеха конкретных эстонских фирм и рассказываем о том, какие есть возможности для реализации и продвижения своей идеи, своего бизнеса, - обрисовывает идею «чайных вечеров» Яна Павленкова. - Очень хотим донести до людей мысль о том, что неважно, творишь ли ты в Нарве, Кейла или Таллинне, важна твоя идея и то, насколько творчески, нестандартно и глобально ты мыслишь.
И, надо сказать, в этом плане история успеха тартуской компании SprayPrinter, о котором на вечере в Тойла рассказала специалист по коммуникациям этой компании Аэт Ребане, очень вдохновляющая. Начали с прототипа изделия при поддержке эстонского фонда Prototron, а теперь переезжают в знаменитую Силиконовую Долину (США), под крыло одного из крупнейших бизнес-акселератов. А начиналось все, как образно выразилась Яна Павленкова, «с баночки краски, приклеенной скотчем к палочке».
В SprayPrinter придумали одноименное устройство, которое надевается на баллончик с краской, после чего тот синхронизируется со смартфоном и считывает с него контуры изображения, которое хочется нарисовать. В итоге пользователю нужно лишь распылить краску, имитируя процесс рисования, а та благодаря SprayPrinter сама «сложится» в картину. Рисовать можно на любой поверхности (бетон, текстиль, стекло, пластмасса и т.д.), разными цветами. Нетрудно предположить, что устройство будет особенно востребовано при нанесении рисунков на очень больших площадях, например, на стенах зданий и проч. И для этого не надо быть профессиональным художником. В декабре 2015 года портал технологических новостей TechCrunch отнес эту эстонскую команду к девяти фирмам-новаторам, которые могут изменить мир. А недавно компания L´Oreal предложила им сотрудничать в одном новаторском проекте, касающемся ... окраски волос.
Кого ждут в Нарве?
- Вот на подобные — инновативные, технологичные, креативные - начинающие фирмы и будет рассчитан нарвский инкубатор творческой индустрии OBJEKT? - задаю я вопрос Антону Осиповскому, директору по маркетингу OBJEKT, с которым мы беседуем после окончания «Чайного вечера».
Антон Осиповский:
- Однозначно — на креативные, которые могут предложить крутые идеи в любой сфере деятельности. В Ида-Вирумаа у многих людей почему-то сложилось такое мнение, что творческая индустрия — это либо плести бусы из бисера и писать картины, либо заниматься ИТ-технологиями и быть крайне продвинутым в этой области. Фонд поддержки предпринимательства Эстонии (EAS) определяет творческую индустрию как умение применять творческие методы при создании своего продукта. А это огромный спектр деятельности! Производство фильмов, теле- и радиопередач, анимация, создание контента для архитектуры, для виртуальной и дополненной реальности, всевозможные технологичные приспособления, в том числе, программное обеспечение, которое поможет, например, художнику уйти от традиционных видов живописи и создать что-то оригинальное, неповторимое, сделать прорыв.
- То есть это могут быть вполне традиционные виды экономики, но с применением новых технологий?
- Главное — с новыми решениями! Причем, порой и для хорошо забытого старого. Вот вам один реальный пример: семейное хобби — плели корзины и продавали на ярмарках, корзины для ягод, грибов и прочего. И однажды в этом семействе придумали сделать корзины для… велосипедов, в качестве замены железным. Начинающее предприятие получило возможность принять участие в выставке креативной экономики в Финляндии, где продемонстрировали несколько образцов. И посыпались заказы, потому что велосипеды — это тренд, это то, что востребовано на данный момент рынком.
Светлана Зайцева
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