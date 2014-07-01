Управляющий спа-отелем «Мересуу» мечтает о «бегающей» по бане печке

Дата публикации: Сегодня, 12:15

Мы должны постоянно двигаться вперед и постоянно чем-то удивлять своих клиентов; только так можно завоевать и удерживать лидирующие позиции на современном рынке санаторно-гостиничного обслуживания в Ида-Вирумаа, считает управляющий спа-отелем «Мересуу» Игорь Баранов.

- На этой или в крайнем случае на следующей неделе в привычном режиме должны заработать наши фонтаны - у входа в отель. И для меня это будет неким визуальным символом, что «черная» полоса «Мересуу» закончилась, мы выходим на новый уровень,- говорит Игорь Баранов.

На встрече с журналистами, которая была организована туристическим кластером Ида-Вирумаа, управляющий спа-отелем рассказал о новой концепции развития возглавляемого им учреждения.

«Продаем эмоции»

По словам Игоря Баранова, одна из главных задач на сегодняшний день - как можно скорее уйти от того негативного имиджа, который начинал складываться у «Мересуу», прошедшего в прошлом году через процедуру банкротства.

Сегодня у «Мересуу» новый собственник и с октября прошлого года новый оператор - SPA Tours OÜ, который управляет также такими известными и крупными спа-отелями Эстонии, как Tallinn Viimsi Spa и Grand Rose. Новыми собственниками «Мересуу», рассказывает И. Баранов, были вложены огромные инвестиции — прежде всего в водный комплекс отеля, а также в реновацию его спортцентра и номеров.

- Можно сказать, что бани — это фишка всех трех комплексов нашего оператора. В течение двух месяцев мы основательно реновировали бани «Мересуу», две у нас теперь дровяные, появилась можевеловая парилка, и топка в ней... висит на цепях — такого нет нигде, только у нас. А в проекте — «бегающая» печка, то есть перемещающаяся по парилке. Это будет наше ноу-хау, - эмоционально рассказывает Игорь Баранов. - Мы все время придумываем что-то новое, потому что понимаем: если остановимся, нас обгонят. Главное же, что каждый день мы предлагаем целый комплекс банных ритуалов — соль, массаж, веники, холодный бассейн и проч. Смысл — продавать эмоции, а не банальные водные процедуры. И люди, надо сказать, очень довольны.

Что касается спортцентра отеля, то, наверное, достаточно сказать, что теперь в нем работают не один, а пять тренеров, и в спортивных проектах «Мересуу», например, таком, как «Амазонки», участвуют до 80 человек.

Стратегическое решение

Однако же стратегическое решение руководства «Мересуу» состоит в том, чтобы спа-отель превратился в высококлассный центр не только красоты, но прежде всего здоровья и отличался широким выбором услуг терапевтического характера: грязелечение, магнитолечение, физиотерапия, оздоровительные процедуры, восстановительное лечение и проч.

- Мы получили на это лицензию, приобрели современное медицинское оборудование, в нашем штате есть квалифицированные врачи, медсестры, физиотерапевты,- рассказывает Игорь Баранов. - Заключили договор с Международным центром сердца, который находится в Санкт-Петербурге и готовимся принимать у себя клиентов центра, которые нуждаются в курсе реабилитации. Есть намерение заключить договор о сотрудничестве с Ида-Вирумааской центральной больницей. Короче говоря, в Нарва-Йыэсуу мы готовимся занять свою нишу уже не только как welness spa otel, но и как medical – то есть лечебный спа-отель. Тогда клиенты будут проводить у нас не 2-3 ночи, как сейчас, а отдыхать недели две и больше.

Российский рынок непредсказуем

По словам Игоря Баранова, наполняемость «Мересуу» сейчас очень хорошая: «По сравнению с прошлым годом плюс 60%. Бронирование идет отлично». «Сейчас мы вышли на полную самоокупаемость», - добавляет Баранов.

По его словам, 40-45% клиентов «Мересуу»- россияне (точнее — те, кто пересекает российско-эстонскую границу), 45% - эстоноземельцы. Вы боретесь за увеличение доли россиян? - поинтересовались журналисты у Баранова. «Когда речь идет о России, сложно что-либо прогнозировать. А если опять будет обвал рубля? Рынки должны быть дифференцированы. Так что нынешнее соотношение нас в целом устраивает», - ответил Игорь Баранов и сказал, что лечебными пакетами «Мересуу» все больше стали интересоваться финские туроператоры. «И мы тоже активно ищем в отдел продаж человека с финским языком», - добавил он.

Наша справка:

В Ида-Вирумаа сейчас успешно работают такие гиганты санаторно-гостиничного обслуживания и спа: спа-отель «Тойла» (280 мест; открыт в 1989 году), спа-отель «Мересуу» в Нарва-Йыэсуу (162 места; открыт в 2008 году), спа-отель и санаторий «Нарва-Йыэсуу» (149 мест; в качестве санатория работает с 1965 года), спа-отель «Ноорус» в Нарва-Йыэсуу (114 мест; открыт в 2014 году).

Новый оздоровительный спа-отель в Нарва-Йыэсуу на 123 номера площадью по 30 кв. м собирается строить предприятие концерна «Аквафор».

Светлана ЗАЙЦЕВА