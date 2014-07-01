Госпримиритель нашел решение спору между профсоюзом энергетиков и предприятием Enefit Solutions AS

Дата публикации: Сегодня, 07:29

Во вторник государственный примиритель завершил рассмотрение трудового спора между руководством предприятия Enefit Solutions AS и профсоюзом энергетиков Energiateeninduse Ametiühing в связи с тем, что стороны достигли взаимного соглашения.

«Речь шла о гораздо более сложном, чем обычно, процессе, поскольку предприятие Enefit Solutions появилось три года назад в результате объединения трех дочерних предприятий концерна Eesti Energia. Уже несколько лет предприятие несло убытки. Коллективный договор объединенного предприятия, названием которого было Eesti Energia Tehnoloogiatööstus AS, должен был закончиться 10 июля, но, к счастью, сторонам удалось прийти к соглашению и обе стороны приняли мое предложение закончить один из коллективных договоров», - пояснил BNS государственный примиритель Меэлис Виркебау.

«В данном случае стороны заключили соглашение доброй воли, которое действует до конца текущего года и в сентябре они приступят к переговорам, чтобы заключить один коллективный договор, который охватит всех работников предприятия Enefit Solutions», - рассказал Виркебау.

«Я настоятельно рекомендовал, чтобы в этом году ставки основной зарплаты работникам не поднимали бы, поскольку сейчас предприятие в глубоком финансовом минусе. Вопрос об этом поступит на обсуждение в сентябре-октябре, когда начнутся переговоры о проекте коллективного трудового договора на 2018 год, который должен вступить в силу с 1 января следующего года», - добавил госпримиритель.

«Но определенные льготы, которых добивались профсоюзы, частично работникам были сохранены. У работников есть защита и в этом отношении на Enefit Solutsions трудовой мир сохраняется», - сказал Виркебау.

«Было много различных льгот, которые переняты из предыдущего коллективного договора, но самым острым был вопрос о пособии на отпуск, составляющий 160 евро на человека, и это пособие сохранено. Еще один важный вопрос — пособие школьникам, в соответствии с которым ребенок школьного возраста работника получает пособие на начало учебы в размере 80 евро», - добавил он.

В мае 2017 года профсоюз «Energiateeninduse Ametiühing», представлящий интересы работников дочернего предприятия концерна Eesti Energia AS, фирмы Enefit Solutions AS, обратился к государственному примирителю с просьбой выступить посредником в решении трудового спора.

Как сообщил BNS Центральный союз профсоюзов Эстонии, поводом к трудовому спору стало расторжение коллективного договора. В 2016 году объединились между собой три энергетические предприятия - Eesti Energia Tehnoloogiatööstus AS, Eesti Energia Hoolduskeskus AS и Eesti Energia Testimiskeskus OÜ.

В результате их слияния в 2016 году появилось новое предприятие - Enefit Solutions AS, на котором одновременно начали действовать два коллективных договора, от одного из которых работодатель решил отказаться в начале 2017 года.

Поскольку в ходе переговоров до заявления о расторжении коллективного договора стороны договоренности не достигли и позднее работодатель не проявил желания их продолжить, возникла ситуация, при которой часть работников Enefit Solutions с начала июля этого года могла остаться без социальных гарантий по колдоговору, сообщил профсоюз.

На предприятии, в соответствии с законом, в течение почти двух месяцев не действовала и обязанность соблюдать трудовой мир, что давало работникам право бастовать, а работодателю организовать локаут.

BNS