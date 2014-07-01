Госпримиритель нашел решение спору между профсоюзом энергетиков и предприятием Enefit Solutions AS

ЭкономикаГоспримиритель нашел решение спору между профсоюзом энергетиков и предприятием Enefit Solutions AS
Во вторник государственный примиритель завершил рассмотрение трудового спора между руководством предприятия Enefit Solutions AS и профсоюзом энергетиков Energiateeninduse Ametiühing в связи с тем, что стороны достигли взаимного соглашения.
«Речь шла о гораздо более сложном, чем обычно, процессе, поскольку предприятие Enefit Solutions появилось три года назад в результате объединения трех дочерних предприятий концерна Eesti Energia. Уже несколько лет предприятие несло убытки. Коллективный договор объединенного предприятия, названием которого было Eesti Energia Tehnoloogiatööstus AS, должен был закончиться 10 июля, но, к счастью, сторонам удалось прийти к соглашению и обе стороны приняли мое предложение закончить один из коллективных договоров», - пояснил BNS государственный примиритель Меэлис Виркебау.
«В данном случае стороны заключили соглашение доброй воли, которое действует до конца текущего года и в сентябре они приступят к переговорам, чтобы заключить один коллективный договор, который охватит всех работников предприятия Enefit Solutions», - рассказал Виркебау.
«Я настоятельно рекомендовал, чтобы в этом году ставки основной зарплаты работникам не поднимали бы, поскольку сейчас предприятие в глубоком финансовом минусе. Вопрос об этом поступит на обсуждение в сентябре-октябре, когда начнутся переговоры о проекте коллективного трудового договора на 2018 год, который должен вступить в силу с 1 января следующего года», - добавил госпримиритель.
«Но определенные льготы, которых добивались профсоюзы, частично работникам были сохранены. У работников есть защита и в этом отношении на Enefit Solutsions трудовой мир сохраняется», - сказал Виркебау.
«Было много различных льгот, которые переняты из предыдущего коллективного договора, но самым острым был вопрос о пособии на отпуск, составляющий 160 евро на человека, и это пособие сохранено. Еще один важный вопрос — пособие школьникам, в соответствии с которым ребенок школьного возраста работника получает пособие на начало учебы в размере 80 евро», - добавил он.
В мае 2017 года профсоюз «Energiateeninduse Ametiühing», представлящий интересы работников дочернего предприятия концерна Eesti Energia AS, фирмы Enefit Solutions AS, обратился к государственному примирителю с просьбой выступить посредником в решении трудового спора.
Как сообщил BNS Центральный союз профсоюзов Эстонии, поводом к трудовому спору стало расторжение коллективного договора. В 2016 году объединились между собой три энергетические предприятия - Eesti Energia Tehnoloogiatööstus AS, Eesti Energia Hoolduskeskus AS и Eesti Energia Testimiskeskus OÜ.
В результате их слияния в 2016 году появилось новое предприятие - Enefit Solutions AS, на котором одновременно начали действовать два коллективных договора, от одного из которых работодатель решил отказаться в начале 2017 года.
Поскольку в ходе переговоров до заявления о расторжении коллективного договора стороны договоренности не достигли и позднее работодатель не проявил желания их продолжить, возникла ситуация, при которой часть работников Enefit Solutions с начала июля этого года могла остаться без социальных гарантий по колдоговору, сообщил профсоюз.
На предприятии, в соответствии с законом, в течение почти двух месяцев не действовала и обязанность соблюдать трудовой мир, что давало работникам право бастовать, а работодателю организовать локаут.
BNS
В мире
Интерпол распространил список из 173 террористов-смертников...
В списке значатся «люди, которых могли научить создавать и размещать самодельные...
"Петр Великий" и "Дмитрий Донской" идут в Петербург на парад...
Прибытие кораблей в Финский залив ожидается через несколько дней....
Мэй заявила о прочности оборонного сотрудничества Эстонии и...
Тереза Мэй встретилась в Лондоне с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом....
Есть анекдот!
Винтаж - лучший подарок...
А у моей бабушки до сих пор в кладовке лежит новый видеомагнитофон Sоnу, который она, как...
ОТБОРное видео
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Продам 1-комн. квартиру на ул. Креэнхольми
1-комн. квартиру с отдельной спальней на ул. Креэнхольми, 30. 32 м2, после ремонта, большой балкон, кухня перенесена в гостиную, стеклопакеты, натяжные потолки, встроенная кухня, душевая кабина. Низкие коммунальные платежы. Рядом Maxima и бывшая 6-ая школа. {Тел.} 58416143.
Искусственные цветы на все случаи жизни!
Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.
Продам 2-комн. квартиру на ул. Даумана
2-комн. квартиру на ул. Даумана, 4. Квартира просторная, недавно сделан ремонт, установлены стеклопакеты, заменена проводка. Цена 30000 евро. {Тел.} 56910699.
Натяжные потолки.
Натяжные потолки. Дешево. 58416143
Продам автомобиль Reno-Master
Reno-Master L-1 H-1, 2.5 DCI. Цена 2000 евро. {Тел.} 53303644.
Подстилка для домашних питомцев
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Цветы "бархатцы"
Цветы "бархатцы", желтой и пестрых расцветок, 1 евро/шт. {Тел.} 56910699.
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644
Изготовление дверей и ворот
Изготовление металлических дверей, гаражных ворот, почтовых ящиков, перекраска подъездных дверей и др. Быстро и качественно. Возможна рассрочка. {Тел.} 58204407.
Скупаем поддержанные автомобили
Авторынок покупает подержанные автомобили, в любом состоянии. {Тел.} 58282298.
Дрова колотые и сложенные
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Березовые брикеты для отопления,
Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.
Культурная афиша
Киноафиша
Выбор редакции
Бассейн в Нарве: журавль победил синицу...
13 июля должно было состояться заседание горсобранияо соучастии города в строительстве...
Из Западной Польши до Северного Ледовитого океана - на...
22-летний житель Польши направляется на своем велосипеде к мысу Нордкап в Норвегии....
Бывший инженер «Балтийца» пишет книги об истории Нарвы...
В Нарвской центральной библиотеке состоялась презентация книги «Нарва. История...