Lasna 24 — недвижимость для жизни и работы в Ласнамяэ

Дата публикации: Сегодня, 14:15

«Мы знаем о Ласнамяэ если не все, то почти все!» - утверждает Дмитрий Силин, владелец таллиннского бюро недвижимости Lasna 24, которое с недавнего времени активно предлагает свои услуги жителям Нарвы и всего Ида-Вирумаа.

Ласнамяэ - перспективный и бурно развивающийся район Таллинна.

- Дмитрий, почему вы вдруг решили целенаправленно работать с клиентами именно из этого региона? - начали мы наш разговор с таллиннским предпринимателем.

- Во-первых, не «вдруг». Я уже почти 10 лет работаю на таллиннском рынке недвижимости и вижу, что в последние 2-3 года сформировалась четкая тенденция: среди покупателей и арендаторов столичной недвижимости около 30% людей иногородних, и среди них все больше становится нарвитян и жителей других городов Ида-Вирумаа. И в нашем офисе все больше раздается звонков из Ида-Вирумаа по поводу покупки или аренды жилья. Понятно, что в Таллинне больше возможностей найти подходящую работу, здесь стремится учиться молодежь, предпочитает начинать строить свою карьеру, кто-то переезжает по семейным обстоятельствам, а для кого-то покупка квартиры в столице - выгодное вложение накопленных денег или возможность дополнительного дохода - сдавать в аренду приобретенную недвижимость. Наше бюро Lasna 24 осуществляет весь спектр услуг: мы поможем вам купить, продать,арендовать квартиру или любую другую коммерческую площадь, найти платежеспособного квартиросъемщика для вашей квартиры, грамотно управлять вашей недвижимостью. Обращаю ваше внимание: мы помогаем арендовать квартиру даже на несколько дней. То есть если ваша семья решила провести в Таллинне выходные. Это дешевле, чем снять номер в гостинице.

- Интересно сразу же узнать: иногородние предпочитают арендовать или сразу покупать жилье?

- В зависимости от обстоятельств и возможностей. Но чаще все же начинают с аренды, присматриваются к новому месту работы, немного обживаются, а потом начинают поиски квартиры для покупки.

- Насколько я понимаю, сегодня в принципе любое бюро недвижимости может искать себе клиентов в любом городе Эстонии. В Нарве имеют свои представительства такие крупные фирмы недвижимости, как , например, DOMUS Kinisvara и др. Почему вы рассчитываете, что клиенты из Нарвы предпочтут именно вас? В чем заключается преимущество Lasna 24?

- У Lasna 24 не одно, а целый ряд преимуществ: доскональное знание рынка, цены, русский язык. Поясню. Мы работаем только в одном районе Таллинна — в Ласнамяэ, и поэтому знаем о нем все. Это наше принципиальное отличие от многих других фирм недвижимости, и именно это помогает нам быть успешными. Мы лучше других ориентируемся в реальных ценах и сроках продажи в Ласнамяэ, следим за их динамикой; мы досконально знаем все дома этого района и его квартирные товарищества; все наши маклеры живут и работают в Ласнамяэ, а значит, они могут быстро реагировать и действовать. Каждый наш маклер имеет не более 20 активных объектов, поэтому может эффективно заниматься вашими делами. Для нас очень важен личностный подход, поэтому каждому клиенту мы уделяем больше времени и внимания. И поверьте, люди это очень ценят!

Что касается крупных фирм, то понятно, что они не слишком сосредоточены на купле-продаже единичных квартир, у них несколько иные цели — развитие крупной недвижимости, большие инвестиционные проекты и проч.; у них больше затрат на рекламу, на содержание штата, а следовательно и цены на услуги, как правило, превышают наши цены раза в два.

Ну, и наконец, немаловажный фактор — языковой вопрос. Мы свободно говорим с нашими клиентами как на эстонском, так и на русском языке. Нам можно предварительно написать по электронной почте письмо с запросом — что вы ищите, каковы ваши предпочтения и планы. После нахождения покупателя наши маклеры помогают и при подготовке договора продажи, а также находят быстро подходящее время у нотариуса для оформления сделки.

- Дмитрий, а почему вы специализируетесь именно на Ласнамяэ?

- Мы выбрали этот целевой сегмент потому, что Ласнамяэ — самый большой рынок недвижимости. Только представьте себе: в Ласнамяэ живет 120 000 человек, это 25% населения всего Таллинна и 10% всей страны. В одном Ласнамяэ жителей больше, чем во всем Тарту. Ласнамяэ — самый молодой район Таллинна. Он строился в основном в 1980-1990 годы. Сравнительно, например, с Мустамяэ (второй по численности населения район столицы, 60 000 человек), здесь все здания в среднем на 20 лет моложе.В Ласнамяэ очень хорошая инфраструктура, он постоянно развивается, количество жителей увеличивается. Здесь будет построен самый большой крытый бассейн Олимпийского типа, масса велодорожек, больше всего клубов MyFitness, теннисные корты и спортивные залы; открылась Maxima ХХХ, вскоре появится самый большой в Таллинне торгово-развлекательный центр, где будет 6 кинотеатров, я уж не говорю обо всем другом... До центра города от Ласнамяэ на автобусе — 10-15 минут. И никаких пробок. Короче говоря, это очень перспективный и бурно развивающийся район. По данным Земельного департамента за первые пять месяцев этого года в Ласнамяэ была продана 941 квартира (в среднем 190 квартир в месяц), что на 18% больше, чем в этот же период прошлого года. Общая стоимость сделок за год увеличилась с 54 млн евро до 70 млн евро, то есть рост составил 30%. В это же время в Таллинне в целом количество продаж квартир увеличилось с 3600 до 4000, то есть на 11%, что означает, что темп роста рынка купли-продажи квартир в Ласнамяэ рос на 60% быстрее, чем в остальном Таллинне. Рынок недвижимости сейчас в целом активен, и Ласнамяэ не исключение!

- Тогда, Дмитрий, пожалуйста, приведите еще немного цифр. Итак, сколько в среднем стоит 1 кв. метр жилья в Ласнамяэ?

- В среднем 1 кв. м — 1.380 евро. Для сравнения цены в других районах Таллинна: Хааберсти — 1.517 евро, Кесклинн — 2.048, Кристийна — 1.839, Мустамяэ — 1.419, Нымме — 1.761, Пирита — 1.681, Пыхья-Таллинн — 1.737.

- Каков срок покупки или продажи (если вдруг изменились планы) квартиры в Ласнамяэ?

- На поиск и покупку квартиры в Ласнамяэ может уйти от 10 дней до месяца, это в среднем. Срок продажи — 1-2 месяца; квартиры в Ласнамяэ очень ликвидны.

- А сколько стоит аренда?

- Месячная аренда однокомнатной квартиры в Ласнамяэ в среднем обходится в 300 евро плюс все коммунальные платежи. В итоге это составит около 420 евро.

- Каковы коммунальные платежи в зимний период?

- Квартплата зимой за однокомнатную квартиру (имеется в виду отопление, вода, обслуживание) может составлять 100 — 110 евро в месяц.

- Сейчас все квартирные товарищества озабочены утеплениями фасадов и прочими ремонтными работами. И может получиться так, что, купив квартиру, ты окажешься в плену товарищества, у которого взят огромный кредит в банке и к ежемесячной квартплате добавится весьма солидная сумма взносов на ремонтный фонд... у вас есть информация на этот счет?

- Да, мы владеем информацией и по этому вопросу. Поскольку, как я уже говорил, дома в Ласнамяэ довольно молодые, нет необходимости проводить в них колоссальные обновления. Ежемесячные взносы в ремонтный фонд в ласнамяэских КТ, как правило, составляют около 15 евро.

- На какие дома и квартиры в Ласнамяэ сегодня самый большой спрос?

- Самый большой спрос на двухкомнатные квартиры в 9-этажных домах. Далее по популярности следуют трехкомнатные квартиры. Хорошим спросом пользуются однокомнатные. Чаще всего их приобретают для последующей сдачи в аренду.

- И какой получается в итоге средняя цена лидеров продаж?

- Двухкомнатная квартира со средним ремонтом — 65 тысяч евро, однокомнатная — около 50 тысяч евро.

- В начале интервью вы обмолвились о том, что предлагаете также услуги и по управлению недвижимостью...

- Да, именно так. Ели вы живёте в другом городе или у вас попросту нет времени бегать за квартиросъемщиком и требовать от него оплату или вам не хочется в субботнее утро заниматься засором канализации, у нас есть для Вас подходящее решение. Оставьте эти заботы отделу по обслуживанию недвижимости Lasna24. Наш персонал сделает эту работу за Вас. А если вы покупаете недвижимость с помощью Lasna 24, то в течение года услуга управления арендной квартирой оказывается нами бесплатно!

Почему еще вам выгодно сдавать свою квартиру вместе с бюро недвижимости? Перед заключением договора мы основательно проверяем окружение, документы и деятельность квартиросъемщика, используя для этого различные источники и кредитную информацию. При получении малейшей подозрительной информации мы сразу оповещаем вас об этом и, при необходимости, порекомендуем не заключать договор. Мы активно занимаемся вашими арендаторами.Следим, чтобы аренда и коммунальные счета были оплачены вовремя и занимаемся текущими проблемами квартиросъемщиков. Помещения не пустуют, и вы не теряете время и деньги при смене арендаторов – наши маклеры быстро найдут клиента на освободившуюся квартиру.

Благодаря нашим профессиональным маклерам сдача в аренду недвижимости будет для вас не хлопотным занятием, а понятным и простым делом. Мы сделаем качественные фотографии вашей недвижимости. Для ее рекламы мы используем известные порталы, такие как city24.ee, kv.ee, наш сайт плюс социальную сеть Facebook, а также рекламируем предложения через поисковики Google AdWords.

Несколько строк из CV Дмитрий Силин Родился и вырос в Нарве.

В 2003 году закончил экономический факультет Таллиннсого Технического университета.

Работал на руководящих должностях в различных фирмах, заинтересовался сферой недвижимости и уже 10 лет работает в этом бизнесе.

А два года назад создал собственное бюро недвижимости Lasna 24.





