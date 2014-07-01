Вирус Petya добрался до Нарвы

Дата публикации: Сегодня, 11:56

Неожиданные сложности, вызванные глобализацией и повсеместным распространением интернет-технологий, добрались и до Нарвы. Ещё и в понедельник, 3 июля, в связи с хакерскими атаками, обрушившимися на главный сервер в Париже, оставался закрытым строительный магазин Ehituse ABC.

Вот такое объявление встречало клиентов магазина Ehituse ABC в Нарве. Софья Боборенко

Руководство предприятия успокаивает: все работники получат заработную плату несмотря на то, что магазины сети фактически не работали с 27 июня.

Хотя торговля была вынужденно остановлена в четверг, 22 июня, и об этом сообщали эстонские новостные порталы, горожане, желающие приобрести те или иные товары, подходили к строительному магазину Ehituse ABC в торговом центре Fama даже в понедельник с утра. На закрытых дверях они видели объявление следующего содержания: «Дорогие клиенты! Магазин временно закрыт. Концерн Saint-Gobain, куда входят магазины Ehituse ABC, вместе со многими другими большими европейскими предприятиями подвергся кибератаке». Другой филиал, расположенный в Нарве по адресу Раху, 4, тоже был закрыт «по техническим причинам», но со стороны склада обслуживал клиентов, имеющих договор с магазином.

Казалось бы: где хакерские атаки и где скромная, провинциальная Нарва? Однако факт остаётся фактом: привычная жизнь и налаженная работа нарушена чужим вмешательством, при этом проблемное место находится в тысяче километров от Эстонии.

Сервер в Париже, проблемы – на местах

Торговой маркой Ehituse ABC владеет Optimera Estonia AS, которая, в свою очередь, входит в международную группу компаний Saint-Gobain.

Как пояснил управляющий директор Optimera Estonia AS Дмитрий Драев, хакерской атаке подверглись главные сервера индустриальной корпорации Saint-Gobain. Несмотря на то что они находятся в Париже, ущерб был нанесён и работе местных магазинов.

- В ходе атаки все функциональности были нарушены. Наша IT-группа работала очень напряжённо, но не успевала делать обновления сразу на всех компьютерах. Поэтому часть магазинов открылась раньше, часть – позже, - сказал он.

По его словам, уже к понедельнику удалось ликвидировать проблемы в магазинах Таллинна, Тарту, Хаапсалу и Локса, а также отделениях компании в странах Центральной Европы и Скандинавии, и они сразу же приступили к обслуживанию посетителей. Однако магазины Ида-Вирумаа в Йыхви, Кохтла-Ярве и Нарве для розничной торговли открылись только во вторник.

При этом у бизнес-клиентов, работающих с магазином по ранее заключённым договорам, сохранилась возможность получать товар по накладным, выписанным вручную.

Вынужденный простой будет оплачен

В связи с нарушением нормального функционирования магазинов часть работников отправили по домам, но это, заверяет Дмитрий Драев, никак не отразится на их зарплатах.

- Сейчас это наша первоочередная забота. Ситуация пришлась как раз на конец месяца, и мы понимаем обеспокоенность работников и их желание получить зарплату вовремя. Всё будет в порядке, - пообещал он.

Petya прошёлся по всему миру

Атаке подверглась и другая международная компания, имеющая представительство в Эстонии – TNT, чья деятельность также была приостановлена. Сайт компании уведомлял, что клиенты могут столкнуться с проблемами в случае отправки или получения товара, возможны также ограничения при использовании системы отслеживания заказа. По сообщениям эстонской прессы, от вируса пострадали компьютерные системы исследовательской фирмы Kantar Emo, а также представительство польской фирмы Inter Cars в Мустамяэ.

Хакерским атакам подверглись такие мировые гиганты, как транспортная компания Maersk, штаб- квартира которой находится в Копенгагене, российские компании «Роснефть» и «Евраз», Deutsche Bahn (главный железнодорожный оператор Германии). Самый большой урон был нанесён Украине, где вирус блокировал работу более 12 тысячи компьютеров коммерческих и государственных предприятий.

Наша справка

Массовое распространение компьютерного вируса Petya началось 27 июня. Попав на компьютер, на котором не установлено критического обновления операционной системы, вредоносная программа шифровала все хранящиеся на жёстком диске файлы, а также данные, необходимые для загрузки ОС. За восстановление доступа к зашифрованной информации Petya требовал выкуп в размере 300 долларов. Чуть позднее появились сообщения от специалистов, что вирус Petya, который изначально причислили к семейству шифровальщиков-вымогателей, на деле представляет собой куда большую угрозу, чем отличившийся в марте вирус WannaCry. Хакеры требовали выкуп от пользователей зараженных компьютеров, чтобы разблокировать личные данные, но на этот раз вирус не шифровал их, а просто стирал жесткий диск целиком, не оставляя возможности спасти информацию.

Софья Боборенко